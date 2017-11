JSK : Ait Djoudi sur le banc face à l’ESS ?

La JS Kabylie n’a toujours pas trouvé un successeur à Jean-Yves Chay. Azzedine Ait Djoudi avait tenté la piste Moussa Saib dans la foulée de leur installation, lui et Madjène et Zouaoui, mais le technicien avait décliné poliment l’offre, expliquant qu’il n’était «pas encore prêt à reprendre du service», avait-il alors expliqué en substance. Ce a quoi, Ait Djoudi, en sa qualité de directeur sportif de la JSK, avait répondu que «la question du nouvel entraîneur sera évoquée et étudiée lors de la réunion de samedi». Sauf que samedi, la question n’a pas été évoquée.

Des rumeurs ont fait état de contacts avec Nasser Sandjak et Slimane Raho, une information vite démentie par les nouveaux dirigeants de la JSK. Pour le moment, c’est Lounès Gaouaoui qui assure l’intérim en attendant la nomination d’un nouvel entraîneur. Néanmoins, tout porte à croire que Azeddine Ait Djoudi sera sur le banc ce mardi face à l’Entente de Sétif.

«Notre souhait est que Ait Djoudi prenne les commandes de l’équipe. Dans l’immédiat, la JSK a besoin de renouer avec les victoires et Ait Djoudi a l’expérience et l’expertise pour mener à bien cette mission», nous a déclaré Said Zouaoui.

Ce n’est pas encore officiel, mais tout porte à croire que Azzedine Ait Djoudi arborera sa casquette d’entraîneur au moins lors du match face à l’ESS. Madjène et Zouaoui vont, en effet, tenter de le convaincre de diriger au moins ce match. «Nous avons évoqué la question avec

M. Kerbadj, le président de la Ligue, et il s’est engagé à octroyer une licence à Ait Djoudi, ce qui lui permettra de s’asseoir sur le banc», nous a déclaré, en outre, Said Zouaoui. La direction de la JSK est en train de faire le nécessaire pour permettre à Ait Djoudi de diriger l’équipe depuis le banc de touche, mais le dernier mot lui revient. La décision devrait être prise dans la soirée de lundi.

Amar Benrabah