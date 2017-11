Femme et marché de l’emploi : Conférence internationale à Alger

Le Conseil constitutionnel organise, demain et mercredi prochains, à Alger, une conférence internationale sur «la femme et le marché de l'emploi, en collaboration avec la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise) et la Direction générale de la fonction publique et de la reforme administrative, a indiqué hier un communiqué du Conseil. La conférence, qui s'inscrit dans le cadre du programme de l'Université pour la Démocratie (UniDem) destiné aux cadres supérieurs de l'administration publique du sud de la Méditerranée, verra la participation des différents organismes concernés (ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Fonction publique...) et des experts algériens et étrangers en présence de ministres, de hauts responsables et de représentants des différents secteurs. La rencontre qui sera ouverte par le président du Conseil constitutionnel, Mourad Medelci, s'articule autour de trois axes essentiels, à savoir «Les principes de l'égalité et l'autonomisation de la femme : cadre constitutionnel et législatif», «Le développement de la situation de la femme dans la fonction publique» et «Le rôle et la place de la femme dans le secteur économique». La conférence qui verra la présentation des expériences de plusieurs pays tels que la Tunisie, la Jordanie, le Maroc, la Palestine et le Liban sera clôturée par la remise d'attestation de participation et par un riche programme culturel.