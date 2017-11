Adel Bensaci, DG de la SOMENI, à propos la sous-traitance : « Un potentiel énorme »

Dans le domaine de la sous-traitance, nous avons un potentiel énorme en particulier en mécanique. Ce dernier est transversal, car il touche à tous les domaines à savoir : l’industrie de transformation, agroalimentaire, automobile, gaz, etc., c’est ce qu’a indiqué le directeur général de la SOMENI et président du Cluster mécanique de précision, Adel Bensaci. S’exprimant, hier, à l’émission l’Invité de la rédaction de la Chaîne III, Bensaci a qualifié le volume de 4 milliards de dollars par année de la facture d’importation des pièces de rechanges et d’équipements de l’entreprise publique Sonatrach de «choc». Il a indiqué que le développement et la maîtrise de l’intégration et de la sous-traitance est primordiale, car elle constitue aujourd’hui une question relevant de la souveraineté nationale et le fer de lance du développement industriel. S’agissant, de volume d’importation en pièces de rechange, il a fait savoir que celui-ci est à environ 8 milliards de dollars de la dépendance vis-à-vis de l'étranger. Pour diminuer de moitié les importations Bensaci a insisté sur la nécessité de créer un tissu de sous-traitants. «Maintenant, le fait que le gouvernement s’est engagé à faire certaines réformes à l’essor de la sous-traitance il reste de joindre le geste à la parole», a-t-il dit, tout en observant que sur le terrain le rythme des actions entreprises à ce jour est trop lent et demande à être accéléré. Il faut tout d’abord faire un état des lieux. Aujourd’hui nous avons environ 900 entreprises spécialisées dans la sous-traitance, dont 10% de PME. L’invité de rédaction estime que ce chiffre est très faible par rapports à la moyenne des pays voisins, lesquels atteint des taux de 20 et 28%. Afin de faire face à la situation, Adel Bensaci propose d’imposer certaines mesures qui peuvent être prises dans les plus brefs délais, notamment par les compensations industrielles. C'est-à-dire, pour tout achat d’équipement il faut l’intégration de pièces à l’export et celle de la sous-traitance industrielle avec le partenaire local. Appuyant ses dires, l’invité de la rédaction à cité à titre d’exemple les pays voisins de l’Est qui ont, a-t-il précisé, «réussi à créer un pôle aéronautique». Il trouve regrettable le fait que notre pays investisse de grandes sommes pour acquérir, des avions de transports, sans qu’il bénéficie en contrepartie de ces compensations industrielles, malgré, souligne-t-il, que celles-ci soient incluses dans les prix d’acquisitions de ces appareils au titre de «donnant-donnant», avant d’ajouter en des termes précis : « On n’a aucune visibilité, ni vision stratégique de ce que va ou veut être la sous-traitance en Algérie». En réponse à une question relative au montage automobile «option SKD», si elle est viable bien que le taux d’intégration soit faible, il a indiqué que «celle-ci est une phase transitoire pour aller vers le CKD, c'est-à-dire vers l’intégration d’un certain nombre de valeur qui devraient atteindre les 60% d’intégration. Et de poursuivre : «L’industrie automobile est une industrie qui nourrit de volume, et si on est là uniquement pour satisfaire le besoin national on n’y arrivera pas. Ce n’est pas possible. Il faut absolument avoir une stratégie vers l’export si on veut atteindre des volumes important qui vont permettre ensuite d’être attrayant». Il relève à ce propos que les Algériens n’ont pas été contactés par les constructeurs pour dire «voilà où nous voulons aller et est-ce que vous en êtes capables», et à ce titre, sélectionner des entreprises sous-traitantes devant devenir des partenaires potentiels.



Il faut une défiscalisation partielle



Pour Bensaci, la réalité est que l’Algérie ne possède pas d’équipementiers, ni de sous-traitants et qu’elle n’a, à cet égard, «aucune vision» sur cette question. Il dira dans ce sens que «souvent on parle de code de passation des marchés publics ou de passation des marchés spécifiques de l’énergie qui malheureusement sont des composantes qui nous bloquent et à chaque fois on dit que nous sommes obligé de passer par des appels d’offres». Évoquant à cet effet la question de la fiscalité, il a indiqué que le taux de 65% imposé pour les PME est trop par rapport à 40% de moyennes mondiale. «Là je pense qu’il y a sérieusement une piste à creuser surtout si on veut que l’argent de l’économie informelle entre dans le formel et je pense également qu’il faut des incitations, et puis pour prendre des décisions fortes et courageuses. Il faut une défiscalisation partielle et une intégration totale de toutes nos ressources financières qui sont justement dans cet économie parallèle», a-t-il ajouté. Il y a beaucoup de pays notamment nos voisins de la rive de la Méditerranée qui ont une loi sur le recouvrement. C’est-à-dire qu’un paiement à 30 jours doit se faire à 30 jours, sinon on a une amende administrative plus des pénalités de retard, or nous, au niveau des cahiers des charges avec nos clients, nous avons des pénalités liées aux retards de livraison, mais par contre les pénalités de retard sur les paiements ne sont ni cité ni appliquées. Donc il va falloir rééquilibrée les choses, car on ne peut pas pérenniser une entreprise sans un fonds de roulement et une trésorerie viable.

M. A. Z.