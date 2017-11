Campagne électorale des locales du 23 novembre : Une meilleure prise en charge des préoccupations

La nécessité d'élargir les prérogatives de l'élu au niveau des Assemblées populaires communales et de wilaya (APC/APW), et la décentralisation de la prise de décision dans la gestion de tout ce qui concerne les affaires locales se détachent, au terme d'une semaine de campagne, pour le scrutin du 23 novembre, comme les thèmes qui reviennent le plus souvent dans le discours électoral des leaders des partis politiques.

Le secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND), Ahmed Ouyahia, a estimé nécessaire la révision de certaines dispositions du code de la commune et de la wilaya, «afin d'améliorer la gestion des collectivités locales», qu'il a considéré comme des «parlements locaux».

Plusieurs autres chefs de parti ont appelé à un renforcement des prérogatives de l'élu local en lui accordant une «vaste marge de liberté dans la prise de décision en vue de dynamiser les efforts de développement à l'échelle locale», et pour «défendre les droits des citoyens». Les interventions n'ont pas uniquement porté sur un renforcement des prérogatives de l'élu pour une gestion plus efficace des APC et APW, mais, également, sur un rééquilibrage des prérogatives des élus et de celles de l'administration.

Depuis le début de la campagne, les chefs de parti et candidats indépendants sur le terrain de meeting en meeting ne cessent de multiplier les appels à destination de leurs candidats afin d’être continuellement à l’écoute des citoyens.

Le travail de proximité est très important pour la cohésion entre la commune et le citoyen. Sillonnant les wilayas du pays, les responsables des formations politiques exigent de leurs candidats de s'approcher du citoyen et d’être capables d'assurer une meilleure prise en charge de leurs préoccupations.

Le Rassemblement national démocratique (RND) a considéré que l'Algérie, qui a accompli «des pas géants» dans différents domaines, «a aujourd'hui besoin de réformes à l’échelle locale, à travers la décentralisation de la décision».

Le secrétaire général du parti, Ahmed Ouyahia, lors d'un meeting à Sétif, a estimé que «lorsque la décision sera prise à l'échelle locale, les problèmes seront traités à l'échelle de la wilaya et de la commune, grâce à cette décentralisation».

Il a ajouté, dans le même contexte, que les Assemblées populaires communales auront de plus larges prérogatives dans le prochain code de la commune qui sortira l'année prochaine, en mettant l'accent sur la nécessité pour les gestionnaires des collectivités locales d'avoir de l'expérience et de la compétence.

De son côté, Boudjemaâ Talaï, représentant du secrétaire général du Front de libération nationale (FLN), a appelé, à partir d'El- Khroub (Constantine), les candidats de son parti à investir le terrain et à se rapprocher des citoyens.

Lors d'une sortie de proximité, il a exhorté les candidats à sensibiliser les citoyens autour de l'importance du rendez-vous électoral, d'où la nécessité de leur implication dans la gestion des affaires des communes. Le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abdelmadjid Menasra, qui était à Souk Ahras, a plaidé en faveur de l'«émancipation» des communes de la tutelle de l'administration et de l'octroi de «davantage de pouvoirs».

La secrétaire générale du Parti des travailleurs (PT), Louisa Hanoune, a estimé, pour sa part, que la participation de son parti aux élections prochaines constitue une occasion pour se mobiliser et poser des questions d'actualité, dans le but de redistribuer les cartes politiques.

Le président du Front national algérien (FNA), Moussa Touati, a, ainsi, affirmé à Ouargla, que son parti œuvrera à la concrétisation d'une «véritable justice sociale», appelant, notamment élus et cadres de sa formation, à rester en contact avec le citoyen et l'informer du programme du parti, par lequel, dit-il, il œuvrera au «changement de la situation de tous les enfants du pays».

Pour M. Touati, le temps est venu de choisir les personnes «compétentes», capables de concrétiser la justice sociale, soulignant la nécessité d'œuvrer à la «récupération» de la «souveraineté du peuple».

De son côté, le président du Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD), Mohcine Belabbas, a plaidé, également, en faveur de la participation du citoyen et de son implication dans la gestion des affaires des Assemblées locales.

Il a appelé à une participation massive le jour du vote, invitant, par la même occasion, les «candidats à intensifier le travail de proximité afin de s'approcher davantage du citoyen».

Pour le secrétaire général du mouvement Ennahda, Mohamed Douibi, représentant l’alliance Ennahda-Adala-Bina, «pouvoir, partis, société civile et citoyens doivent conjuguer leurs efforts, pour assurer le succès du prochain scrutin, à travers la mise en place des conditions objectives de neutralité, de propreté et d’égalité dans le traitement de toutes les listes de candidats laissant le seul verdict aux urnes».

Il a estimé, hier à Bir El-Atter (Tébessa), que les Assemblées communales et de wilaya qui sortiront des prochaines élections seront «une première pierre dans l’édifice des institutions de l’État algérien».

Synthèse : M. M.