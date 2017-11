Campagne des locales du 23 novembre, Rôle de l’élu et décentralisation : thèmes majeurs de la première semaine

Mettant à profit la campagne électorale qui entame sa deuxième semaine, les candidats aux élections locales enchaînent les meetings populaires et les rencontres de proximité.

Au menu de leurs discours, deux ou trois thèmes reviennent avec insistance. La décentralisation dans la gestion des affaires locales, la démocratie participative et, par-dessus tout, la nécessité d’élargir les prérogatives des élus locaux, un vœu qui devrait d’ailleurs se concrétiser dans les prochains mois, si le code communal est révisé. La classe politique est, à ce sujet, unanime sur l’importance de garantir aux élus toutes les conditions légales pour assurer le développement des communes. Amara Benyounès, chef du MPA, est de cet avis. «La révision du code communal et de wilaya devait garantir deux conditions majeures, à savoir la réhabilitation du rôle de l'élu et la décentralisation de la prise de décision», a-t-il, notamment affirmé, lors de ses sorties sur le terrain, estimant «inconcevable» que l'autorité exécutive, représentée par le wali ou le chef de daïra, continue de «marcher» sur les prérogatives de l'élu. Pour sa part, le président du mouvement El-Islah plaide pour «lever les blocages qui entravent le fonctionnement des APC, et doter les élus de prérogatives plus larges». «C’est la condition sine qua non pour que les APC soient des espaces de complémentarité, de collaboration et de coordination entre tous les élus, quelle que soit leur appartenance politique», a expliqué Filali Ghouini. Chalabia Mahdjoubi du MJD juge que l’actuel code communal est «injuste», Ahmed Ouyahia, SG du RND, assure que les prochaines Assemblées populaires communales auront de «larges» prérogatives, à la faveur de la révision du code communal, et le président du MSP, Abdelmadjid Menasra, a plaidé en faveur de «l’émancipation» des communes de la tutelle de l’Administration, et de l’octroi de «davantage» de pouvoirs aux élus locaux en matière de logement social, de santé, d’aménagement urbain et d’investissement, nécessaires pour «améliorer» les ressources financières des collectivités locales. On l’aura donc compris, la révision du code communal est une revendication à laquelle appelle tout le monde, y compris des experts financiers et économiques, à l’instar de Mohamed Bakalem, chef de division des études économiques au Conseil national économique et social (CNES), joint par téléphone. Ce dernier évoque en effet des inégalités «très prononcées» en termes de moyens entre les différentes APC. «Une situation qui crée inévitablement un laisser-aller chez le maire, lequel se transforme en super agent de l’état civil», admet-il.



La finance s’invite au débat



À propos des spécificités territoriales et leurs avantages compétitifs, il considère que le rôle du premier édile est «très important». «Le P/APC doit disposer de ressources importantes, pour pouvoir les budgétiser, et de la décision, pour pouvoir agir. Le nouveau code communal apportera, de ce fait, beaucoup de choses en matière de fiscalité locale», indique Mohamed Bakalem, soulignant que la diversification économique, inscrite au premier plan du nouveau modèle de croissance, est tributaire de la réussite de la gouvernance locale. De son côté, Abderahmane Mebtoul se dit convaincu que les nouvelles prérogatives qui en découleront de la révision du code communal ne pourront s’exercer que si elles sont «accompagnées par une réforme des finances locales». Pour cet expert international, les collectivités locales doivent apparaître comme un élément «fédérateur» de toutes les initiatives qui participent à «l’amélioration» de l’espace territorial. Il estime même qu’il est temps de passer du stade de collectivités locales providences, à celui de collectivités locales «entreprises et citoyennes», responsables de l’aménagement, du développement et du marketing de son territoire. «Les responsables locaux sont en réalité de simples exécutants des politiques et des décisions prises au niveau central et se traduisant au niveau communal par la réalisation des actions et programmes arrêtés en séance d’arbitrage par l’organe central de la planification, au titre des plans annuels et des enveloppes budgétaires», a-t-il expliqué, non sans noter que l’autonomie de la gestion locale ne peut s’exercer que dans le «respect» des politiques et des stratégies mises en œuvre par l’État, que ce soit pour «régler» et «orienter» le développement économique et social du pays ou pour «assurer une gestions efficace et rationnelle».

S. A. M.