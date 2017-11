Le SG de l’ONM : « La bataille du développement aussi importante que celle de l’indépendance »

Le secrétaire général de l'Organisation nationale des moudjahidine (ONM), Said Abadou, a affirmé, hier à Oran, que la bataille du développement et de la sauvegarde de l'Algérie que mène la génération de l'indépendance est aussi importante que celle de la libération nationale. «La défense de l'Algérie et sa protection contre les dangers qui la guettent est une bataille très rude et au prix fort dont la génération de l'indépendance continue à payer», a-t-il souligné lors d'une cérémonie d'inauguration du nouveau siège de wilaya de l'ONM, ajoutant que cette bataille est aussi importante que celle de la libération du pays du joug colonial. M. Abadou a estimé que la préservation de la sécurité et de l'unité de l'Algérie «est une responsabilité commune» des générations actuelle et précédente, précisant que la bataille de l'édification du pays doit être animée par la même volonté et la même détermination comme celle engagée pour la libération de l'Algérie ayant défié une machine coloniale brutale et infernale.

«Les deux batailles ont un objectif commun, celui de renforcer la souveraineté nationale et d'édifier un Etat démocratique jouissant de la sécurité et de la stabilité», a-t-il soutenu, ajoutant que la génération de la révolution de novembre 1954 qui a accompli pleinement sa mission continue de guider les jeunes par ses conseils et ses orientations, de transmettre et véhiculer le message de novembre et de veiller à la conservation de sa mémoire.

Le SG de l'ONM a souligné, à ce titre, que «les moudjahidine sont tenus de poursuivre le combat en contribuant à la bataille du développement national, du moins avec la parole et la transmission du message de novembre aux générations montantes», appelant, dans ce sens, à renforcer l'opération d'écriture de l'histoire et l'enregistrement des témoignages afin d'enrichir le fonds historique par des faits héroiques et des réalisations pour que les sacrifices de chouhada et de moudjahidine ne soient pas voués à l'oubli. La cérémonie d'inauguration a été mise à profit pour honorer de nombreux moudjahidine et moudjahidate et d'anciens condamnés à mort par l'administration coloniale française durant la glorieuse Révolution pour la libération nationale. (APS)