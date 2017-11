MSP, M. Menasra : « Faites le bon choix »

Le président du Mouvement de la société de la paix (MSP), Abdelmadjid Menasra, a appelé, hier à Skikda, les citoyens à «bien choisir leurs représentants» aux Assemblées populaires communales et de wilaya lors des prochaines élections locales. Menasra a estimé, au cours d’une visité effectuée aux sièges et permanences de son parti à travers des communes de la wilaya de Skikda, dans le cadre de la campagne électorale pour les élections du 23 novembre, que bien choisir les représentants locaux aux assemblées populaires «garantira une croissance équitable dans le pays». Le président du MSP a, dans ce contexte, adressé un message à ses électeurs leur affirmant ''qu’ils sont en mesure de faire évoluer la situation du pays de manière pacifique en choisissant des élus locaux responsables et intègres'' qui pourront réaliser les objectifs assignés aux Assemblées populaires de wilaya et communales. Il a par ailleurs plaidé pour pénaliser les élus qui n’ont pas tenu leurs promesses et récompenser ceux qui travaillent dur pour le bien de la commune et le bien-être des citoyens. Menasra a appelé ses partisans à aller voter en masse le 23 novembre prochain et à choisir les candidats de son formation politique qui comprend, selon lui, des éléments qui «travailleront jour et nuit pour servir les citoyens et répondre à leurs doléances». Le président du Mouvement de la société de la paix a insisté auprès des candidats de son parti pour qu’ils ne «donnent pas de fausses promesses aux citoyens» et pour qu’ils multiplient leur travail de proximité pour faire connaître le programme et les ambitions du MSP. (APS)