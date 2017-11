RCD : L’importance de la démocratie participative

Le président du Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD), Mohcene Belabès, a souligné hier à Alger, l'importance d'ériger la démocratie participative en mode de gestion des collectivités locales pour assurer une gestion «transparente et efficace». Accompagné de militants, de cadres et de candidats du parti, M. Belabès a effectué une sortie de proximité dans les localités d'El Biar et El Mouradia pour expliquer aux citoyens les «vertus» de la démocratie participative et la nécessité de s'impliquer au niveau local. «Dans le parti, on a des bases et des fondements. C'est en fonction de ces derniers, que les élus locaux sont comptables devant les citoyens qu'ils les ont élus», a souligné M. Belabès devant les militants de son parti et des citoyens, assurant que les élus de son parti présentaient leur bilan, en fin de mandat, devant la population en signe de «transparence». Pour le premier responsable du RCD, il est nécessaire d'impliquer le citoyen, notamment à travers les associations, les comités de quartiers, dans la gestion de la cité pour assurer le développement des localités, valoriser leur patrimoine pour créer de la richesse. M. Belabès s'est dit enchanté de l'engouement de la population pour les candidats de son parti, tant ils tiennent «un langage de vérité», loin de la «démagogie et du populisme». «Nous voulons être efficaces, être utiles pour la population, pour lui permettre d'avoir un quotidien meilleur. Nous avons un riche programme, mais nous ne voulons pas faire de fausses promesses», a-t-il martelé. Le président du RCD a demandé aux candidats de son parti d'être en contact «permanent» avec les citoyens, à travers des sorties de proximité sur le terrain, pour expliquer le programme électoral du parti, adapté aux spécificités de chaque commune, les exhortant à évoquer également la situation économique que traverse le pays. Dans la matinée, M. Belabès a fait une sortie similaire dans les communes de Béni Messous, Chéraga et Ain Benian dans le cadre de la 8e journée de la campagne électorale en prévision des élections locales du 23 novembre en cours. (APS)