MPA : Appel à voter en masse

Le secrétaire général du Mouvement populaire algérien (MPA), Amara Benyounès, a appelé hier après-midi de Batna, les citoyens à voter en masse lors des prochaines élections locales du 23 novembre. Lors d’un meeting populaire organisé à la maison de la culture Mohamed Laïd Al Khalifa dans le cadre de la campagne électorale pour les élections locales du 23 novembre, Benyounès a estimé que ''le vote massif donnera de la légitimité et de la crédibilité'' aux listes électorales choisies qui pourront ainsi mettre en £uvre sur le terrain leurs programmes. ''Le véritable développement se concrétise sur l’échelle locale et la proposition de projets locaux ne peuvent provenir des instances centrales'', a-t-il estimé, relevant que les candidats aux élections des assemblées locales sont les mieux au fait des préoccupations des citoyens. Le secrétaire général du MPA a insisté sur le choix des candidats compétents pour assumer les responsabilités à l’échelle locale, réitérant son appel à l’élargissement des prérogatives de l’élu local de sorte à lui permettre de mettre en œuvre leurs programmes et servir le développement local. Les candidats du MPA, a assuré le SG du parti, sont aptes être investis de la confiance des citoyens car ''ils appartiennent à la classe populaire et ont été proposés par la base sans intervention de la hiérarchie du parti''. M. Benyounès a appelé à diffuser la culture de travail avec les jeunes car ''le pays a besoin des bras de tous ses enfants pour avoir une économie puissante'', estimant qu’il est impossible de développer le pays sans la conjugaison des efforts de tous. (APS)