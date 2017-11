FLN : Un rendez-vous crucial

Des dirigeants du parti du Front de libération nationale (FLN) ont estimé, hier à Cherchell, que les prochaines élections locales constituaient un rendez-vous «crucial» avant la présidentielle de 2019.

Lors de son intervention à un meeting électoral animé à Cherchell pour le compte des locales du 23 novembre, Bedda Mahdjoub a qualifié celles-ci (locales 2017) de «rendez-vous crucial» en perspective de la prochaine présidentielle, assurant, en outre, que les listes du FLN renfermaient les «meilleurs enfants de l’Algérie».

M. Bedda, qui a appelé les représentants de la scène politique nationale à cesser leur «politique politisante» visant à «semer le désespoir chez les Algériens, au lieu de proposer des alternatives sérieuses», a, par ailleurs, soutenu que le vainqueur de la présidentielle de 2019 «sera issu du FLN».

Au volet économique, il a défendu les différentes options économiques adoptées par les gouvernements qui se sont succédé ces dernières années (considérant qu’il représentait le parti au pouvoir), mettant en exergue l’option prise pour la création d’un port commercial méditerranéen à Cherchell. «Ce futur port commercial va changer la face de la région, en mettant notamment un terme au chômage en son sein», a promis M. Bedda aux habitants de Cherchell et de Tipasa en général. A son tour, le chargé de la formation au FLN, Benbida Saïd a rappelé les positions phares du FLN, soulignant notamment que ce parti était «à l’origine de la Révolution de Novembre qui a suscité l’admiration du monde, avant de mener la bataille de l’édification du pays après l’indépendance», non sans assurer que le FLN «assumait toutes ses responsabilités depuis 1962». Le responsable n’a pas manqué, en outre, de rappeler les réalisations réalisés au profit de la wilaya de Tipasa depuis 1999, prévoyant un «raz-de-marée des listes FLN aux prochaines locales à l’échelle nationale». Les participants à ce meeting électoral ont exprimé leur soutien aux listes de candidatures FLN comportant les noms de jeunes cadres, dont le professeur universitaire Rachid Korad, tête de liste pour l’APW et son adjoint Samir Bettache, homme de droit et de presse et membre du comité central du FLN. (APS)