Convention des Nations Unies contre la corruption : M. Tayeb Louh représente l’Algérie à Vienne

Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, M. Tayeb Louh, prendra part aujourd’hui à Vienne (Autriche) à la 7e session de la conférence des Etats parties à la Convention des Nations Unies contre la corruption (CNUCC). Un communiqué rendu public par le ministère indique que cet événement s’étalant sur 2 jours traitera de la mise en œuvre des dispositions de cette convention, des questions d’aide technique pour lutter contre la corruption, des voies et moyens qui sont à même d’assurer la promotion de la coopération internationale en terme de lutte contre ce fléau. Aussi, les participants à ladite conférence aborderont les mécanismes ayant trait à « l’application de la deuxième étape de la Convention», soit son volet relatif à «la prévention et à la restitution des biens». Par-delà le fait que la participation de M. Louh à cette concertation de haut niveau renseigne sur l’engagement, de portée internationale, de l’Algérie pour durcir la lutte contre la corruption, il n’en demeure pas moins qu’au plan intérieur, la pratique de la corruption a fait l’objet d’une traque sévèrement menée par l’autorité judiciaire, dans le cadre des réformes profondes initiées par le Président de la République. En sus d’un arsenal judiciaire des plus adéquats, qui a été consacré notamment à travers la loi de février 2006 relative à la prévention et la lutte contre la corruption. Puis, de la volonté politique ayant replacé cette même lutte au rang des priorités dans l’action des hautes autorités, s’est traduite en outre la mise en place de l’Organe national de prévention et de lutte contre la corruption (ONPLCC) dont les prérogatives ont été définies dans la Constitution révisée en 2016. La fermeté dont fait preuve l’Algérie dans le cadre de la lutte contre la corruption trouve également sa raison d’être dans le traitement réservé par la justice aux affaires impliquant des individus ayant versé dans ce genre de pratique amorale et immorale. Preuve en est, quelque 3.500 affaires dangereuses de corruption ont fait l’objet de saisine de la justice durant la période s’étalant de 2013 à 2016. Un tel exploit a été possible grâce à la politique vigoureuse tracée par le chef de l’Etat dans le domaine de la lutte contre la corruption, et ce, dès sa première élection, en 1999, à la tête de la magistrature suprême. Depuis, le Président de la République n’a eu de cesse à mettre en relief dans beaucoup de ses discours la forte détermination de l’Etat à lutter contre la corruption sous toutes ses formes et manifestations. A l’évidence, les exploits réalisés par l’Algérie dans son combat engagé contre la corruption seront évoqués, à coup sûr, par le ministre de la Justice au cours des travaux de la 7e session de la conférence des Etats parties à la Convention des Nations Unies contre la corruption. M. Tayeb Louh devra ainsi s’étaler sur l’expérience de l’Algérie dans ce domaine sensible, expérience qui replace le pays parmi les Etats des plus engagés contre la corruption au double plan arabe et africain. Rappelons par ailleurs que l’Algérie a été l’un des premiers Etats signataires de cette convention onusienne à laquelle elle a adhéré en 2003, avant que le ratification n’intervienne par le biais d’un décret présidentiel datant du 19 avril 2004. Ladite convention, aujourd’hui ratifiée par 165 pays, constitue, faut-il le préciser, le premier instrument mondial de lutte contre la corruption et les crimes économiques, y compris le blanchiment d’argent. En septembre dernier, l’Organe national de prévention et de lutte contre la corruption (ONPLCC) avait informé dans un communiqué rendu public du lancement du processus d’élaboration d’un avant-projet de rapport sur la mise en œuvre des dispositions de la Convention des Nations unies contre la corruption. Ce rapport «nécessite pour son élaboration un recensement exhaustif des mesures et des bonnes pratiques liées à la prévention de la corruption en vigueur dans tous les secteurs d’activités publics et privés», avait ajouté l’ONPLCC, dont les membres ont été nommés en 2016 par le Président Bouteflika.

Karim Aoudia