5e Salon de l’étudiant du 9 au 14 novembre : La caravane du savoir

Pour sa 5e édition, le Salon de l’étudiant algérien se déploie sous forme de caravane qui sillonnera, pour cette session d’automne, prévue du 9 au 14 novembre, trois grandes villes. Il s’agit de Béjaïa (le 9 novembre au Théâtre régional), d’Alger (les 11 et 12 novembre au palais de la Culture) et enfin Tlemcen, le 14 novembre au palais de la Culture, selon le programme tracé par l’agence de communication spécialisée dans la ressource humaine et la formation, The Graduate, organisatrice de l’événement.

Qualifié de rendez-vous «exceptionnel», ce Salon se veut un espace à la fois «convivial» et «professionnel» permettant la rencontre d’un très «large» éventail d’acteurs de la formation et un public d’apprenants tous spécialités et niveaux confondus, qu’ils soient à la recherche de formations, en prospection de perspectives de carrière ou simplement pour des besoins de conseils et d’orientation. «S’il s’adresse essentiellement aux étudiants en quête d’une première formation, le Salon de l’étudiant algérien répond aussi bien aux besoins spécifiques de ceux souhaitant parfaire leur cursus en optant pour les grandes Écoles internationales, que des cadres ou fonctionnaires ambitieux désirant une reconversion et une réorientation de leur carrière», expliquent les organisateurs dans un communiqué de presse.

Ainsi, par la diversité et le nombre important d’organismes exposants, algériens et étrangers, publics et privés, à côté de représentants d’ambassades (USA, France... ), cette manifestation propose une «multitudes» de formules «adaptées» à des besoins «pointus», et constitue surtout une occasion de «découvertes», parfois décisives pour ceux qui ne savent pas encore quel chemin emprunter. C’est aussi l’espace privilégié pour un large choix de séjours linguistiques dans des pays tels que le Royaume-Uni, le Canada ou les États-Unis.

Plusieurs Écoles, Instituts et centres de formation nationaux sont présents à ce Salon. On peut citer, à ce propos, l’École supérieure algérienne des affaires (ESAA), Algerian Learning Centers (ALC), spécialisé dans l’enseignement de l’anglais en Algérie, Talent Developement Company (TDC), qui propose des formations et de l’accompagnement dans les métiers du digital, pour ne citer que ceux-là. Pour la participation étrangère, le pavillon verra la présence de nombreux États, dont les États-Unis d’Amérique, l’Allemagne, l’Espagne, la France, la République de Chypre, la Tunisie, les Émirats arabes unis, le Canada ou encore la Romanie. Certains exposants proposeront des bourses d’études gratuites.

De France, le groupe «Sup de Co La Rochelle», composé de sept filières d’enseignement en management, l’association d’Écoles FIGS (France international graduate schools), Brest Business School, ISEN Toulon, ainsi que des représentants de l’ambassade de France en Algérie.

De Chypre, la «Eastern Mediterrnean university » (EMU). De Tunisie, «Avicenne Business School» (APBS). D’Espagne, «IE University» de Madrid. Des Émirats arabes unis, «The University of Wollongong» de Dubaï et la «Skyline University of Sharjah». Il y aura aussi «Education First» (EF), qui propose des programmes d’études universitaires à l’étranger, des séjours linguistiques et des échanges culturels, l’AIESEC (réseau mondial de jeunes pour le développement de leadership), et des représentants de l’ambassade des USA seront sur place, pour répondre à toutes les questions.

S. A. M.