Grogne du syndicat des inspecteurs de l’éducation : Dans l’attente d’une audience

«Le Syndicat des inspecteurs de l’éducation nationale (SIEN) envisage de mener une action de protestation en menaçant de boycotter les examens du CAPES (certificat d’aptitude d’enseignement secondaire)», indique cette organisation syndicale.

Selon un communiqué rendu public par ce syndicat, les inspecteurs de l’éducation ont déploré l’absence de dialogue avec la tutelle pour présenter leurs doléances, notamment celles concernant le fait que leurs missions premières ont été reprises ? les réduisant ainsi à de simples agents administratifs.

De ce fait, ceux-ci menacent de «rompre tout contact avec l’Administration, de ne pas mettre en œuvre les sujets, de ne pas assurer l’encadrement des centres d’ examens et des centres de correction, et enfin de ne pas prendre part aux rencontres nationales et régionales supervisées par le département de l’Éducation nationale et aux sessions de formation». Outre toutes ces actions, le syndicat est même allé jusqu’à brandir l’option d’«organiser des sit-in de protestation devant le siège du ministère de l’Éducation nationale à Alger, dans le cas où la ministre de l’Éducation nationale refuse de recevoir ses représentants».

Cette organisation syndicale affirme avoir demandé audience au ministère de tutelle, à deux reprises. Ceci a été fait, précise-t-on, par le biais de correspondances officielles, l’une en date du 9 février 2017, l’autre le 26 février 2017. Il convient de signaler, d’autre part, que ce syndicat a par ailleurs déploré le comportement de «certains directeurs locaux de l’éducation à l’égard de la corporation des inspecteurs dans l’exercice de leurs missions, notamment en ce qui à trait à l’hébergement. C’est le cas, notamment de la wilaya de Djelfa, où la résidence de l’éducation reste close à ce jour», met en exergue le même document.

Le conseil national du Syndicat des inspecteurs de l’Éducation nationale, qui compte pas moins de 500 adhérents, a été constitué, faut-il le rappeler, en juillet 2016, et agréé une année plus tard, soit en avril 2017. Aussi, c’est lors d’une assemblée générale extraordinaire, organisée le 29 octobre dernier à Alger, que M. Rabie Chalabi, inspecteur de la matière sciences de la nature et de la vie, a été désigné en qualité de secrétaire général, en remplacement de M. Tahar Mokhtari, qui est désormais retraité.

Soraya Guemmouri