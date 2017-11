Dialogue social et résolution des conflits collectifs de travail : L’expérience algérienne un modèle

«L’expérience algérienne en matière de dialogue social et de résolution des conflits collectifs de travail doit dépasser les frontière de l’Algérie et s’élargir pour atteindre d’autres pays», a déclaré, hier à Alger, M. Ali Deyahi, directeur du bureau de l’Organisation internationale du travail pour les pays du Maghreb, à Alger.

S’exprimant au cours de l’atelier sous-régional africain organisé autour du thème «La prévention et la résolution des conflits collectifs de travail et le rôle du dialogue social», M. Deyah a relevé l’importance de tirer profit de l’expérience algérienne en matière de dialogue social, tout en soulignant la nécessité d’organiser ce genre de rencontres permettant les échanges et le partage des expériences dans ce domaine.

«On doit s’imprégner de l’expérience algérienne en la matière. Une expérience qui doit servir de modèle à plusieurs autres pays du monde, en général, et l’Afrique, en particulier», a précisé le directeur du bureau de l’OIT à Alger, en évoquant, au passage, les modalités et les moyens de renforcer la coopération entre les différents pays du Maghreb et de l’Afrique dans les domaines du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale.

M. Deyah, qui a félicité, au cours de son intervention, l’Algérie pour la création et l’installation, en janvier dernier, du comité interministériel de suivi des conflits collectifs de travail, a exprimé, par la même occasion, sa gratitude aux partenaires sociaux algériens employeurs et travailleurs, pour leur implication active dans la mise en œuvre de ce programme de coopération sud-sud.

Pour sa part, M. Mohamed Khiat, secrétaire général du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, a fait savoir que l’Algérie a mis en place, depuis plus de deux décennies, un dispositif législatif et réglementaire impliquant les différents acteurs du dialogue social dans la recherche des solutions aux préoccupations et attentes du monde du travail.

«Ce dispositif, dit M. Khiat, prend ancrage dans la Constitution qui consacre la voie du dialogue et de la concertation dans le domaine économique et social, pour l’amélioration des conditions du travail décent et la consolidation de la sécurité sociale au profit des citoyens.» Il a, par ailleurs, indiqué que «l’Algérie, en tant que mandant de l’organisation internationale du travail, a ratifié l’ensemble des conventions internationales qui accordent une importance particulière au dialogue dans toutes sa dimension».



L’Algérie a ratifié les conventions internationales accordant une importance particulière au dialogue



À ce sujet, M. Khiat a expliqué que des voies et des cadres de concertation et de règlements de conflits ont été mis en place à tous les niveaux, aussi bien au niveau de l’entreprise qu’au niveau national, regroupant les pouvoirs publics avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Et d’ajouter que des réunions périodiques de d’échange ont été instituées par la loi relative à la prévention des conflits collectifs de travail et de l’exercice du droit de grève. «Au niveau national, les institutions tripartites de dialogue et de concertation contribuent à la consolidation et au renforcement permanent de la pratique du dialogue social et de la résolution des conflits», a-t-il précisé, ajoutant que la mise en place d’outils de veille sociale et d’anticipation est un mécanisme qui permet de créer un climat favorable aux plans économique et social.

Il a rappelé le rôle de l’inspection du Travail dans la prévention et le règlement des conflits au sein des entreprises. «La procédure de conciliation interne devant l’inspection du Travail est une voie mise à la disposition des parties en conflit, en vue de le solutionner, au même titre que le recours à la médiation ou à la procédure d’arbitrage», a fait savoir M. Khiat. De son côté, M. Guettiche Ahmed, secrétaire national chargé des relations générales à l’UGTA, a axé son intervention sur les acquis du dialogue social, mettant en relief la maturité syndicale.

Présente à cet atelier, la représentante du ministère du Travail du Togo, Mme Agbandao Assoumatine, a qualifié l’expérience algérienne dans le domaine du dialogue social d’enrichissante.

«L’Algérie est pionnière dans ce domaine, on est venu pour s’imprégner de ce savoir-faire et échanger cette expérience avec les partenaires sociaux algériens dans le but d’instaurer le dialogue social de façon durable», a-t-elle soutenue.

Il convient de rappeler que cet atelier s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des actions contenues dans le programme de coopération sud-sud pour les pays d’Afrique, élaboré conjointement par l’OIT pour les pays du Maghreb à Alger, et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale. On prit part aux travaux de cet atelier, des délégations tripartites (représentants du gouvernement, des organisations syndicales des travailleurs et des employeurs) des pays partenaires de la coopération sud-sud (Le mali – La Mauritanie – Le Niger – Le Sénégal et la Guinée), ainsi que des représentants du gouvernement, des organisations syndicales des travailleurs et des employeurs en Algérie, et les membres du comité interministériel de suivi des conflits collectifs de travail.

Kamélia Hadjib