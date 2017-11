Vaste opération de recrutement de personnel paramédical : 4.900 postes à pourvoir

En 2016, le corps paramédical a vu près de 70% de ses effectifs admis à la retraite.

Devant le départ massif à la retraite des personnels paramédicaux et le déficit enregistré depuis dans les hôpitaux du pays, le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a annoncé l’ouverture de nouveaux postes budgétaires pour ceux qui souhaitent s’inscrire dans pas moins de 24 spécialités du secteur (infirmiers, sages-femmes, anesthésistes-réanimateurs, instrumentistes, …)

Le secteur de la santé compte ainsi renforcer ses structures par le recrutement de près de 5.000 paramédicaux, qui seront affectés à travers la majorité des centres hospitaliers et sanitaires du pays. Dans une circulaire ministérielle rendue publique en ce début de semaine, il est indiqué que les personnes désireuses de se porter candidates au concours de recrutement dans les diverses spécialités relevant du domaine paramédical sont conviées à déposer leurs dossiers de candidature au niveau de la Direction de la santé publique relevant de leur wilaya de résidence. Le même document ne précise pas cependant la date prévue pour le déroulement des épreuves. Il y a lieu de signaler dans ce contexte que les conditions d’accès au concours sont plus rigoureuses que par le passé, puisque la note ministérielle détaille les modalités d’accès pour les nouveaux bacheliers. En effet, les spécialités de sage-femme et d’infirmier paramédical, par exemple, sont ouvertes uniquement pour les titulaires d’un baccalauréat sciences expérimentales, mathématiques ou maths-technique, alors que les autres filières (lettres et philosophie, langues étrangères, sciences humaines et gestion et économie) ne sont concernées que par les spécialités sociomédicales, ajoute la même source.

Selon le même document, les candidats seront sélectionnés selon des critères scientifiques, à l’image du classement de la moyenne générale obtenue au baccalauréat et les modules scientifiques en relation directe avec le domaine médical, en vue d’améliorer le niveau de performance de l’équipe paramédicale au sein des établissements publics de proximité et hospitaliers. Dans une déclaration à la presse, M. Lounès Ghachi, secrétaire général du Syndicat algérien des paramédicaux (SAP), a exprimé sa satisfaction quant à la prise de pareille mesure, tout en faisant observer que les étudiants fraîchement diplômés des instituts de médecine paramédicale attendent toujours la décision des gestionnaires de l’hôpital pour pouvoir rejoindre leurs postes de travail, malgré le déficit important constaté dans plusieurs hôpitaux.



16.000 nouveaux postes budgétaires en 2018



« On a enregistré près de 70% de départs des infirmiers et paramédicaux à la retraite cette année, ce qui est alarmant. Aussi, combler le déficit enregistré s’avère d’une impérieuse nécessité », relève le syndicaliste, tout en mettant l’accent sur l’urgence de cette opération de recrutement « faute de quoi, c’est le secteur de la santé qui risque d’être en crise », ajoutera-t-il, les médecins ne pouvant assurer les fonctions inhérentes aux infirmiers, sages-femmes, puéricultrices, aides soignants,…

M. Ghachi a également souligné le manque d’expérience des nouvelles recrues, mettant en exergue par la même le décalage entre l’arrivée des jeunes fraîchement diplômés et le départ des expérimentés. « Une situation qui va se ressentir sur la qualité des soins à recevoir », dira-t-il. C’est pour cette raison, explique M. Ghachi, que « des discussions sont engagées avec les paramédicaux remplissant les conditions de départ à la retraite afin que ces derniers puissent travailler une ou deux années supplémentaires afin de contribuer à la formation des nouveaux employés».

Il y a lieu de rappeler que le secteur de la santé compte ouvrir 16.000 nouveaux postes budgétaires en 2018 pour résorber le déficit en personnels qualifiés. En effet, d’après les propos de M. Slim Belkessam, conseiller au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, ces postes budgétaires seront, en fait, répartis sur toute une série de spécialités relevant du secteur.

Il sera ainsi procédé au recrutement de plus de 2.000 médecins spécialistes. A signaler que le recrutement dans le paramédical sera opéré de manière «progressive» et s’étalera sur toute l’année 2018.

Revenant ensuite sur le recrutement prévu des 2.000 médecins spécialistes, le conseiller au ministère de la Santé notera que ce dernier est à même d’optimiser la prise en charge médicale spécialisée à travers les quatre coins du pays, notamment dans les wilayas du Sud et des hauts plateaux.

Sarah A. Benali Cherif