Du 13 au 16 novembre : Salon international du transport et de la logistique

Le secteur du transport et de la logistique des marchandises connaît une véritable évolution avec la réalisation d’un grand nombre de projets d’infrastructures et d’équipements dans les domaines portuaire, ferroviaire, aérien et routier.

Avec ses 2.380 km de voies ferrées en cours de réalisation, des extensions des ports d’Oran, Arzew, Jijel, Bejaia, Ténès…, outre les 30 zones logistiques qui vont être construites, le futur port du Centre (El Hamdania – Cherchell) et le nouvel aéroport d’Alger, ce domaine en plein expansion montre la volonté des pouvoirs publics de développer et de moderniser le secteur du transport et de la logistique des marchandises dans le but de rompre l’isolement de certaines régions et de contribuer activement dans le développement de l’économie nationale.

Organisé par la Chambre algérienne de commerce et d'industrie (CACI) en partenariat avec la SAFEX, la 2e édition du Salon International du Transport et de la Logistique est dédiée à la chaîne logistique, au fret et au transport des marchandises, et s’est fixé comme objectif principal de faire le point sur la situation de ce secteur, d'apporter des solutions aux entreprises dans la mise en place de plateformes logistiques et dans leurs relations à l'international en termes de logistique et de transport de marchandises.

Cette approche, diront les organisateurs de cet événement, vise la réduction des coûts de la gestion logistique et permettant, ainsi, la présentation d'une offre diversifiée des prestations des différents acteurs intervenant dans la chaîne logistique.

Le directeur de l'animation et du développement de l'entreprise à la CACI, M. Rachid Sai, a indiqué pour sa part, qu’environ une soixantaine d'entreprises algériennes et étrangères prendront part à cet événement qui, selon ses estimations, pourrait drainer plus de 2.000 visiteurs professionnels.

Placé sous le patronage du ministère des Travaux publics et des Transports, cet évènement a pour objectif de permettre aux différents acteurs intervenant dans la chaîne logistique et le transport de marchandises d'exposer leurs offres de services et d’échanger leurs expériences dans le domaine.

Le Salon qui sera une occasion pour les différentes entreprises de lier de partenariats, vise «à améliorer et à développer la chaîne logistique des entreprises algériennes dans leurs opérations à l'international ainsi qu'au niveau local et à contribuer à la réduction des coûts d'acheminement des marchandises», a indiqué le responsable de la CACI.

Cette manifestation économique prévoit l'organisation de débats thématiques entre les différents intervenants dans la chaîne logistique.

Il convient de rappeler que le pavillon maritime national couvre seulement 3% des opérations d’importations du pays.

Quant au réseau de transport terrestre, il est constitué principalement de 4.600 km de voie ferrée et de 108.000 km de réseau routier.

Dans une déclaration, le ministre des Travaux publics et des Transports, M. Abdelghani Zaalane, avait indiqué qu'un plan national était en cours d'élaboration pour développer les parcs et les plateformes logistiques afin de résoudre les problèmes rencontrés au niveau des ports, particulièrement le problème des conteneurs en souffrance et les entrées et sorties des navires des quais.

Kamélia H.