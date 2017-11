Pour faire face au stress hydrique : Réalisation de deux stations de dessalement

Le gouvernement vient de donner son accord pour la réalisation de deux stations de dessalement d’eau de mer d’une capacité de 300.000 m3/j chacune. La première est située dans la wilaya d’El-Tarf, plus précisément dans la région d’Echatt, et la seconde à Zéralda.

Cette importante décision qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’actions du gouvernement, a pour but de renforcer et de sécuriser l’alimentation en eau potable des populations, notamment à l’Est du pays et dans le grand Alger.

L’ampleur de ces projets engagés par l’Etat dans le secteur des ressources en eau intervient dans le seul souci de satisfaire la demande à travers toutes les communes du pays en matière d’eau potable.

Pour ce faire, une réunion de coordination entre le ministère des Ressources en eau et le ministère de l’Energie, a été organisée à l’effet d’examiner les modalités de réalisation de ces deux usines de dessalement d’eau de mer, et ce, conformément aux décisions du Conseil Inter-ministériel (CIM) du 24 octobre 2017.

Au cours de cette réunion co-présidée par M. Hocine Necib, ministre des Ressources en eau et M. Mustapha Guitouni, ministre de l’Energie, il a été décidé de mettre en place un comité de pilotage, composé des cadres des deux secteurs, chargé d’élaborer une feuille de route définissant les différentes étapes de la réalisation des deux projets avec un calendrier de mise en œuvre, sachant que ces deux stations seront réalisées en mode BOT (Build Operate and Transfer) qui signifie «Construire, Exploiter et Transférer» sous la conduite d’Algerian Energy Compagny (AEC), filiale de Sonatrach et de Sonelgaz.

Afin de mener à bien ces deux projets, les deux ministres ont insisté sur la capitalisation de l’expérience acquise dans ce domaine à travers les 11 stations déjà réalisées et mises en exploitation et ont exhorté les cadres des deux secteurs à en tirer les enseignements nécessaires.

En effet, l’accroissement rapide des besoins en eau potable et les périodes de sécheresse que traverse l’Algérie ont été à l’origine d’une surexploitation des réserves hydriques jusqu’à l’épuisement d’une grande partie de celles-ci. C’est pourquoi, le recours au dessalement de l’eau de mer a été perçu, depuis plusieurs années, comme une alternative stratégique permettant de sécuriser l’alimentation en eau potable de certaines villes du littoral et d’agglomérations proches.

Il convient de noter que des efforts considérables ont été accomplis par les pouvoirs publics dans ce domaine, et ce, à travers l’intensification des investissements destinés à mobiliser les ressources hydriques, ainsi que la réutilisation des eaux épurées, permettant d’éloigner le pays «du stress hydrique».

Le ministre des Ressources en eau avait, auparavant, fait savoir que le gouvernement allait consacrer, en 2018, une enveloppe de 100 milliards de dinars dans le cadre des programmes communaux de développement (PCD), dont la priorité absolue est de booster le renouveau rural, par le biais d'une série de projets à engager, notamment l’alimentation en eau potable.

Pour rappel, le programme de dessalement mis en œuvre à partir de 2003, prévoit la réalisation de 13 stations de dessalement d’une capacité nominale totale de 2,31 millions de m3/j, ce qui représente près de 850 millions de m3/an, pour desservir une population de 8 millions d’habitants.

Il convient de rappeler que parmi les plus importants des projets de stations de dessalement, l’unité Kahrama, réceptionnée en 2005, à Arzew (près d’Oran) avec un volume 90.000 m3 d’eau dessalée par jour et concourt à l’alimentation en eau potable de plus de 500.000 habitants.

Une autre station de dessalement, celle du Hamma, qui a été réalisée dans le but de mieux garantir la sécurisation en eau potable des Algérois, a été réceptionnée en 2008, par le Président de la République avec une capacité de production de 200.000 m3/jour.

A ce jour, onze stations ont été réalisées et mises en service pour une capacité de 2,1 millions de m3/j, soit un volume de 770 millions de m3/an représentant 17% de la production nationale d’eau potable.

Kamélia Hadjib