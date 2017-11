Tizi Ouzou : L’affichage anarchique, un point noir

L’affichage anarchique de la majorité des listes électorales est le seul point noir déploré par la population en cette première semaine de campagne. Ce fâcheux et déplorable comportement des candidats en lice est apparu dès les premiers jours du lancement officiel de la campagne, et ce en dépit de la mise en place de sites réservés à cet effet par l’administration de wilaya dans l’ensemble des centres urbains, villages et hameaux de la wilaya.

Pendant que la majorité de ces sites sont restés presque nus, les murs des immeubles, les postes de distribution d’électricités, les devantures de locaux, les arbres et tant d’autres supports interdits à l’affichage sont «parés» des couleurs en arc en ciel des affiches de candidatures de la majorité des partis et indépendants à ces élections locales. Malgré son interdiction par la loi électorale et les multiples mises en garde de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE), l’affichage anarchique des portraits des candidats et autres propagandes électorales est fortement présent dans l’ensemble des quartiers de la capitale du Djurdjura et toutes les autres communes de la wilaya.

Hormis ce non-respect des normes d’affichage, qui, de surcroît, n’influe nullement sur la poursuite de la campagne électorale ni sur l’issue de l’opération du vote, il n’en a été fait cas d’aucun autre dépassement tout au long de cette première semaine de campagne électorale, qui, bien au contraire, s’est déroulée dans une parfaite ambiance marquée par de chauds débats sur les voies et moyens susceptibles de changer la situation économique dans la région et permettre son envol.

Les discours électoraux des candidats se sont focalisés, durant cette première semaine de campagne, sur les actions que comptent lancer les candidats s’ils venaient à être élus avec une majorité par les citoyens à la tête des Assemblées locales et l’Assemblée de wilaya.

