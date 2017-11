Sidi Bel-Abbès à la rencontre de l’électeur

Les meetings s’avèrent peu efficaces dans cette campagne, aux yeux des candidats qui ont préféré sillonner la wilaya et visiter les communes dans la perspective de rencontrer les populations locales et de leur soumettre les programmes. Les postulants des 16 formations politiques en lice se relayent effectivement chaque jour et tentent de persuader les électeurs de la portée de leur approche de développement. Chaque parti explique sa position qui repose sur la relance économique, notamment la dynamisation de l’agriculture, vocation première de la wilaya. Le volet économique est effectivement privilégié dans ce débat qui a le mérite de situer les potentialités et ressources de la région, et de cerner, un tant soit peu, les préoccupations et attentes du citoyen. Une véritable initiation à l’évaluation et au traitement de la situation de l’Algérie profonde. L’apprentissage s’opère tacitement, au grand bien des futurs élus appelés à lever les contraintes et à assurer le développement durable de cette wilaya qui, par l’effort de l’État, fut remise à niveau, pour aborder sereinement les phases de sa promotion socio-économique. Effectivement, le gros du travail a été sûrement réalisé, lors des précédents plans nationaux d’équipement, pour se consacrer aujourd’hui à l’accompagnement des investissements et à la valorisation de l’infrastructure de base instaurée.

De l’eau en abondance, de l’électrification, du gaz naturel, de l’aménagement rural, des routes modernisées pour le désenclavement des zones et autres actions en direction des populations rurales, l’effort consenti reste conséquent pour aujourd’hui enchaîner et rentabiliser une terre agricole. «Nous œuvrerons pour la réhabilitation de la steppe, cette vaste étendue presque en abandon, et son exploitation au gré d’un programme pour l’intensification de l’arboriculture», précise Guendouz Slimane, tête de liste de la formation du RND au niveau de la localité de Ras El-Ma. De son côté, Kaddour B., qui mène la liste du FLN de la commune d’Aïn Trid, se projette dans la promotion de l’agriculture de montagne, surtout que sa circonscription se trouve à proximité des monts de Tessala. Autant de propositions sont formulées par les candidats, toutes tendances confondues, pour relever cette prise de conscience et cet intérêt accordé au secteur économique. Contrairement donc à des échéances locales précédentes, le débat se focalise sur les moyens et voies à mettre en œuvre pour générer des richesses et créer des emplois dans un secteur de l’agriculture, dont les résultats demeurent en deçà des potentialités existantes.

A. Bellaha