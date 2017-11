Bordj Bou-Arréridj : Le RND mise sur l’expérience de ses cadres

Le RND, présent dans les 34 communes de la wilaya de Bordj Bou-Arréridj, en plus de l’APW, compte d’abord sur la composante humaine de ses candidats, pour séduire les électeurs, nous dit le président du bureau de wilaya, M. Abdellah Bentoumi. Cette composante, marquée par la présence de nombreux jeunes (environ 36% d’universitaires), avec près de 30%, peut faire valoir un atout certain qui est l’expérience, nous dit M. Bentoumi, qui rappelle également que les femmes sont très nombreuses, avec 90 candidates. En effet, la majorité des membres des listes sont des fonctionnaires qui ont un capital dans la gestion des affaires publiques, même si nous avons ouvert la voie aux autres professions comme les avocats, les enseignants, les médecins et les paysans, nous dit-il. «Nous pensons que cette expérience est nécessaire pour la concrétisation du programme de développement de la wilaya, qui est notre second atout, puisqu’il est tiré des préoccupations même des citoyens», nous apprend le président du bureau de wilaya du RND. Ce programme, inspiré des orientations du parti au niveau central, prend en considération les spécificités de chaque commune. «D’ailleurs, nous avons élaboré des plan pour les 34 APC de la wilaya», déclare notre interlocuteur qui donne deux caractéristiques au discours développé par les candidats du RND, le réalisme et l’objectivité. «Nous leur avons donné comme instruction d’éviter les fausses promesses, même si nous avons insisté auprès d’eux sur la nécessité de développer l’espoir chez les citoyens», ajoute-t-il. «Pour promouvoir cette culture, nous avons également demandé à nos candidats, qui se distinguent par leur probité intellectuelle, en plus de leur sacralisation de l’effort individuel et collectif, d’être à l’écoute des électeurs durant la campagne, et surtout après. Pour avoir leur confiance, rien ne vaut un suivi de leurs préoccupations, pour les prendre en charge ensuite en tant qu’élus. C’est pour cela que le rapprochement de l’Administration des citoyens tient une place importante dans notre programme», annonce M. Bentoumi. «C’est pour cela que dans nos sorties, nous appelons les citoyens à voter en force le 23 novembre, pour construire des institutions solides. Plus les électeurs sont nombreux dans les bureaux de vote, plus les élus seront crédibles et forts», affirme le président du bureau de wilaya du RND, qui rappelle que la plupart de ces sorties ont pris la forme de rencontres de proximité. Cela a permis de mobiliser les candidats qui sont descendus sur le terrain, pour convaincre les électeurs. «Ils ne sont plus des inconnus pour ces derniers qui peuvent leur transmettre leurs priorités», indique M Bentoumi, qui est lui-même tête de liste APW. Pour cet ancien P/APC et sénateur, les discours ne suffisent pas pour gagner les voix des électeurs. Il faut surtout une présence et une crédibilité, pour gagner la confiance des électeurs. Ce qui n’a pas empêché le parti de tenir 3 meetings. Une dizaine d’autres sont prévus dans les prochains jours. Mais ces rencontres ont généralement lieux avec les responsables centraux, dont le ministre de la Culture et celui de l’Industrie qui doivent expliquer les orientations du rassemblement. «Nous candidats, nous ne devons pas parler aux électeurs à travers des pupitres», explique-t-il, notant que la campagne pour les élections locales a été très chaude, même s’il juge que cette animation diffère d’une commune à une autre.

«Ce sont généralement ces joutes qui ont été caractérisées par la participation de plusieurs listes qui connaissent plus d’effervescence», note-t-il. Il poursuit que le déroulement de l’opération n’a pas connu de dépassements importants, à part le constat des affiches déchirées qui a touché toutes les listes, et le non-respect de l’espace réservé à cet effet aussi. Globalement , la première semaine de la campagne électorale s’est bien passée, considère notre interlocuteur, qui espère que les élections locales se transforment en fête de la démocratie et de la stabilité dans la wilaya, en particulier, et l’Algérie, en général. F. D.