Campagne électorale des locales du 23 novembre, M. Ahmed Ouyahia à Constantine : « Le temps des idéologies est révolu »

Pour sa sortie à Constantine, le secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND), Ahmed Ouyahia, a fustigé les «artisans de la politique» qui, jugeant, selon lui, l’occasion propice du fait des difficultés financières que traverse le pays, sont montés au créneau afin d’appeler à l’application de l’article 102 de la Constitution, ce qui équivaut, en l’état actuel des choses, à s’opposer à la volonté du peuple qui a élu Abdelaziz Bouteflika pour un mandat de 5 ans.

«Le RND fait partie, depuis sa création il y a vingt ans, du pouvoir, et nous avons soutenu le Président Bouteflika dès 1999. Il est vrai que la conjoncture est difficile, mais cela est essentiellement dû à la baisse des recettes des hydrocarbures. L’État algérien n’a ni mendié ni emprunté de l’argent auprès des institutions financières internationales. Mieux, c’est le FMI qui nous doit 5 milliards de dollars. Ceux qui croient que l’État est au bord du précipice, se trompent, la preuve en est que c’est grâce au financement non conventionnel que la levée du gel des projets publics a pu être possible, que le budget des communes va passer de 35 à 100 milliards de DA et que tout comme pour cette année, 300.000 logements seront livrés en 2018», a-t-il soutenu, et d’ajouter : «Ceux qui diabolisent le projet de loi des finances pour 2018 agissent par calcul politicien, car c’est la personne du Président de la République qui est ciblée. Je leur rappelle que c’est grâce à Bouteflika que nous avons pu éviter le scénario des années 1980, et le critiquer, c’est en fait critiquer le peuple qui l’a porté à la magistrature suprême en avril 2014.» Concernant le positionnement de son parti dans le champ politique national, Ahmed Ouyahia a tenu à rappeler que les fondateurs du RND appartenaient essentiellement à la famille révolutionnaire, aux corps des gardes communaux et des Patriotes, et aux DEC qui, au plus fort de la décennie noire, ont empêché l’État de péricliter.

« Le temps des idéologies est révolu. Nous sommes républicains, démocrates et nationalistes, et pour nous, l’Algérie passe avant tout », a-t-il affirmé. Le SG du RND a par ailleurs expliqué sa vision de la gestion des Assemblées locales, axée, d’une part, sur la décentralisation, qui constitue «la solution à plus de la moitié des problèmes de l’État et de 80 % des problèmes des citoyens », et, de l’autre, sur la réforme du fonctionnement des APC. Enfin, Ahmed Ouyahia s’est engagé à augmenter la représentation des femmes sur les listes électorales, bien au-delà du seuil minimum de 30%, et ce dès les prochaines échéances.

Issam B.