Equitation, Championnat national de saut d’obstacles (séniors) : Abdelkrim Benbernou sacré

Le cavalier Abdelkrim Benbernou, du club hippique El Fares El Mostaganemi, a remporté le titre du championnat national de saut d'obstacles (séniors) qui s'est déroulé du 1 au 4 novembre à l'hippodrome de Caroubier (Alger) avec la participation de 19 cavaliers. Abdelkrim Benbernou a remporté le titre et la deuxième place est revenue à Ibrahim Mesrati du centre équestre Casanova (Boufarik-Blida) suivi par Noureddine Kennoune de la Garde républicaine. Le champion d'Algérie s'est félicité de cette victoire couronnant des efforts gigantesques consentis pendant plusieurs mois, tout en révélant que la compétition était féroce jusqu'à la dernière étape. «J'ai remporté ce titre grâce à mon jument ‘’Sidney’’» a déclaré le champion algérien, ajoutant qu'il offre cette victoire à ses parents et son entraîneur. «Mon objectif principal est de bien me préparer pour les Jeux méditerranéens-2021 à Oran» a t-il-dit, exprimant son souhait de pouvoir former une forte équipe compétitive pour cet évènement. Dans une déclaration à l'APS, le directeur technique national, Lamine Semri, a affirmé que «cette discipline connait une progression croissante en Algérie». «Nous souhaitons atteindre un meilleur niveau en intensifiant les championnats et les tournois nationaux», a souligné M. Semri. Pour sa part, Hamid Cheboua, chef de piste international, a qualifié la participation de «forte», d'autant que la Fédération équestre algérienne n'a pas organisé, depuis 10 ans, de championnat avec une participation de 45 chevaux. À rappeler que 40 cavaliers (âgés plus de 18 ans) ont animé 4 étapes (éliminatoires) du championnat national de saut d'obstacles (12 obstacles) ayant connu la participation de 25 clubs représentant plusieurs centres équestres célèbres relevant de différentes wilayas.