Handball, CAN-2018 au Gabon (tirage au sort) : L’Algérie en poule A

Le tirage au sort du Championnat d'Afrique des nations de handball 2018 (16-28 janvier au Gabon), effectué vendredi à Libreville, a placé l'Algérie dans la poule A aux côtés de la Tunisie (vice-champion en titre), le Cameroun, le Congo et le Gabon. Le champion d'Afrique en titre, l'Egypte, évoluera dans la Poule B, avec le Maroc, la RD Congo, l'Angola et le Nigéria. Lors de la dernière édition de la CAN disputée en 2016 au Caire, l'Algérie avait terminé au pied du podium après sa défaite en match de classement face à l'Angola (19-25), alors que l'Egypte s'était imposée en finale face à la Tunisie (21-19). Résultats du tirage au sort :

Poule A : Tunisie - Algérie - Cameroun - Congo - Gabon.

Poule B : Egypte - Maroc - RD Congo - Angola - Nigéria.