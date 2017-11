Volley-ball : Hommage émouvant à Ould Moussa

La Ligue algéroise de volley-ball a organisé ce week-end le traditionnel tournoi des anciens volleyeurs en partenariat avec la DJSL/wilaya d’Alger et la compagnie d'assurance des hydrocarbures(CASH) à la salle omnisports Abdelaziz-Bentifour, Hydra (Alger).

Cette édition 2017, qui rentre dans le cadre de la célébration des festivités du 63e anniversaire du déclenchement de la guerre de Libération nationale (1er novembre 1954-1er novembre 2017), a regroupé les vétérans de la wilaya d’Alger avec Zerdoumi (coach), Berkani (capitaine), Mehdi Aberkane, Fodil Taalba, Tayeb Meziane Ahmed (ex-internationaux) Chekeri, Mourad Bouabdellah ; les anciens volleyeurs de Blida avec Kamel Rabia (ex-international), Mahrez Badani Bentaleb, Khazrouni et une sélection Entente de joueurs de la Compagnie d'Assurance des hydrocarbures (CASH)–Sonatrach avec Mokhtar Naouri, Idrici Mokrane Adour Sofiane, Said Bouhafs et Kamel Trabelsi.

Les empoignades furent spectaculaires et ont tenu en haleine l’assistance. Le trophée symbolique de ce tournoi 2017 est revenu aux

camarades de Mokhtar Naouri de l’Entente de joueurs de la Compagnie d'assurance des hydrocarbures-Sonatrach en prenant difficilement le dessus sur la sélection de Blida en finale sur le score de 2 sets à 1. La 3e place a été obtenue par les vétérans d Alger. En parallèle, la ligue de volley-ball d’Alger a rendu un vibrant hommage à titre posthume au défunt Ould Moussa Saïd (16 juillet 1925 - 27 février 1974), l’un des pionniers du sport algérien et du volley-ball en particulier

À ce rendez-vous amical, de nombreuses personnalités sportives étaient présentes, à savoir Nacer Bakeri, secrétaire général au ministère de la Jeunesse et des Sports, Chebahi Belaid, Lassoani Hachemi, Abdelkader Ould Amar, Prof Kheiredine Bouyoucef, Koubi Djaâfar, Hassen Allouache (ex-internationaux), Larbes Aït Tahar (ex-président de la Fédération d’athlétisme) l’invité d’honneur, Malek Serrai, expert international en économie au Nations unies et les fils du défunt, à savoir Yacine et Rachid.

Tous ce beau monde s’est retrouvé autour d'une collation en clôture du tournoi, avec la remise de cadeaux, diplômes honorifiques, coupes, coffrets, cadre-photos, dans une ambiance conviviale et fraternelle. L’objectif premier de cette manifestation sportive est surtout des retrouvailles entre les différentes générations de la balle au filet algérienne et autres, ainsi que la reconnaissance de certains acteurs pour les loyaux services rendus au sport en général et cette discipline en particulier, ainsi que de bannir la «culture de l'oubli».

R. S.