Coupe du Monde de sabre masculin (1re étape) : L’Américain Eli Dershwitz remporte l’épreuve individuelle

L'escrimeur américain, Eli Dershwitz, a remporté l'épreuve individuelle de la première étape de la Coupe du monde-2017 de sabre masculin, en s'imposant devant l'Italien Enrico Berre, par 15 touches à 9, en finale disputée samedi au pavillon S du palais des Expositions des Pins-Maritimes (Safex) d'Alger.

Auteur d'un exploit en demi-finale, en réalisant un retour éblouissant face au Russe, Veniamin Reshetnikov, l'Américain (22 ans) a mieux géré la finale face à l'Italien en prenant les devants dès le début de la confrontation, (8-4) au temps mort technique. Après la pause, Dershwitz a gardé son avance au score pour finalement s'imposer sur le score de 15 touches à 9. «Je suis monté en puissance au fur et à mesure de la compétition et la victoire en demi-finale m’a donné beaucoup de confiance. Pour la finale, j'ai réussi à prendre l'avantage dés le début de la rencontre et j'ai réussi à rester devant», a déclaré Dershwitz à l'APS. «Je suis très content de cette victoire que je partage avec mon équipe. Maintenant place à la récupération avant d'entamer l'épreuve par équipes dimanche», a ajouté le N.1 américain. Les deux médailles de bronze sont revenues aux Russes Veniamin Reshetnikov et Kamil Ibragimov. Le président de la Fédération algérienne d'escrime, Abderaouf Bernaoui, s'est félicité de la réussite de cet évènement, malgré les difficultés rencontrées avant le début de la compétition à cause de la délocalisation de la compétition de la salle Harcha, réquisitionnée pour la campagne électorale actuellement en cours, à la Safex. «Nous avons réussi un exploit en un temps record (24 heures) pour aménager le pavillon S de la Safex pour être prêt le jour J. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé à la réussite de cet évènement», a-t-il déclaré. Les cinq algériens engagés dans la compétition ont été éliminés dès la phase de poule qui a regroupé 130 sabreurs représentants 27 pays. Le meilleur algérien, Zineddine Heroui, a échoué à une place de la qualification au tableau 128 en se classant à la 113e place. Les autres algériens engagés dans cette étape de Coupe du Monde, à savoir Hamza Adel Kasdi, Anis Mairi, Akram Bounabi et Acyl Maâziz, ont terminé respectivement à la 119e, 122e, 125e et 127e places. La dernière journée de compétition, prévue dimanche, sera consacrée à l'épreuve par équipes. Dix-huit nations se sont engagées pour la compétition qui oblige, selon la règlementation internationale, les équipes à inscrire pour le tournoi 3 athlètes et un remplaçant. Il est à rappeler que cette première étape de la Coupe du Monde-2017 de sabre masculin devait, initialement, se dérouler à Dakar, avant que celle-ci ne se retire pour manque de moyens.