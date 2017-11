Opération anti-corruption en Arabie Saoudite : Des princes, des ministres et des hommes d’affaires arrêtés

Une dizaine de princes, des ministres et hommes d'affaires ont été arrêtés en Arabie saoudite lors d'une opération anticorruption qualifiée de «décisive» par les autorités, alors que le jeune prince héritier Mohammed ben Salmane continue de renforcer son emprise sur le pouvoir.

Le célèbre milliardaire Al-Walid ben Talal fait partie des 11 princes appréhendés samedi soir, ont indiqué des médias, juste après la mise en place d'une nouvelle commission anticorruption présidée par le prince héritier, conformément à un décret royal. Parallèlement, Metab ben Abdallah, chef de la puissante Garde nationale saoudienne, un temps considéré comme prétendant au trône, ainsi que le chef de la Marine Abdallah Al-Sultan et le ministre de l'Economie Adel Fakih ont été abruptement limogés dans le cadre de cette purge sans précédent.

Ces arrestations et les limogeages interviennent au moment où le prince Mohammed, 32 ans, fils du roi Salmane lui-même âgé de 81 ans, ne cesse de consolider son pouvoir au milieu de changements économiques et sociaux inédits dans le royaume ultraconservateur. Selon la chaîne satellitaire Al-Arabiya, à capitaux saoudiens, 11 princes, quatre ministres et des dizaines d'anciens ministres ont été arrêtés, alors que la commission anticorruption a lancé une enquête sur les inondations meurtrières ayant dévasté en 2009, la ville de Jeddah (ouest), sur la mer Rouge, à la suite de pluies torrentielles.



Nouvelle ère



L'agence de presse officielle saoudienne SPA a indiqué que l'objectif de la commission était de «préserver l'argent public, punir les personnes corrompues et ceux qui profitent de leur position».

Le cours des actions de Kingdom Holding Company, société internationale d'investissement détenue à 95% par le prince Al-Walid, a chuté de 9,9% à l'ouverture de la Bourse de Ryad hier, au lendemain de l'arrestation présumée du milliardaire qui n'a pas été confirmée officiellement.

Avec ces arrestations, «le royaume ouvre une nouvelle ère et une politique de transparence, de clarté et de responsabilité», a déclaré hier le ministre des Finances Mohammed al-Jadaan, ajoutant que ces actions «décisives préserveront le climat pour les investissements et renforceront la confiance dans l'Etat de droit».

Le Haut comité des oulémas, un organe religieux influent, a très vite réagi en affirmant que la lutte anticorruption était «aussi importante que le combat contre le terrorisme». Une source de l'aviation a par ailleurs indiqué à l'AFP que les forces de sécurité avaient cloué au sol des avions privés, peut-être pour empêcher que certaines personnalités quittent le territoire.

«L'étendue et l'ampleur de ces arrestations semblent être sans précédent dans l'histoire moderne de l'Arabie saoudite», a affirmé à l'AFP Kristian Ulrichsen, spécialiste du Golfe à l'institut Baker de l'université Rice, aux Etats-Unis. «Si la détention du prince Al-Walid ben Talal se confirme, elle constituera une onde de choc sur le plan intérieur et dans le monde des affaires internationales», a estimé cet expert.



Arrestations en septembre



Cette vaste purge a eu lieu moins de deux semaines après une intervention choc du prince héritier, surnommé MBS, à un forum économique d'investisseurs le 24 octobre à Ryad. Ce jour-là, il avait promis une nouvelle Arabie «modérée, ouverte et tolérante», en rupture avec l'image d'un pays longtemps considéré comme l'exportateur du wahhabisme, version rigoriste de l'islam qui a nourri nombre de terroristes à travers le monde. «Nous n'allons pas passer 30 ans de plus de notre vie à nous accommoder d'idées extrémistes et nous allons les détruire maintenant», avait-il assuré. En septembre, les autorités avaient annoncé la levée de l'interdiction faite aux femmes de conduire —une révolution— mais, peu auparavant, elles avaient déjà procédé à des arrestations dans les milieux religieux et intellectuels.

Des ONG avaient alors dénoncé «l'autoritarisme» de MBS. Selon des analystes, nombre de ces dissidents critiquaient la politique étrangère musclée de Mohammed ben Salmane, comme le boycott du Qatar, ainsi que certaines réformes comme la privatisation d'entreprises publiques et la réduction des subventions de l'Etat. Contrôlant les principaux leviers du pouvoir, de la défense à l'économie, Mohammed ben Salmane semble chercher à étouffer les contestations internes avant tout transfert formel du pouvoir par son père. Des diplomates étrangers disent que, vu son jeune âge, MBS pourrait être roi pendant un demi-siècle.

--------------------/////////////////////

Le cours du groupe du prince Al-Walid chute de près de 10%



Le cours de Kingdom Holding Company, société internationale d'investissement détenue à 95% par le prince et milliardaire saoudien Al-Walid ben Talal, a chuté de 9,9% à l'ouverture hier, au lendemain de son arrestation présumée. L'indice Tadawul All-Shares (Tasi), la Bourse la plus importante des pays arabes, était également en baisse, de 1,6%, une minute seulement après son ouverture, à la suite de l'arrestation de princes et de dizaines de ministres dans une purge sans précédent en Arabie saoudite.

Le cours de Kingdom Holding Co —société ayant des intérêts, notamment dans les géants américains Citigroup et Apple et le parc d'attractions Euro Disney— n'ont pas chuté davantage car, selon le règlement de la bourse saoudienne, les actions ne peuvent baisser de plus de 10% lors d'une session. Depuis le début de l'année, Kingdom Holding Co a perdu environ 15% de sa valeur mais la société a annoncé plus tôt hier une hausse de ses profits pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois de l'année. Cette annonce intervient alors que 11 princes et des dizaines de ministres, anciens et actuels, ont été arrêtés samedi soir en Arabie saoudite, selon des médias, au cours d'une purge sans précédent das le royaume ultra-conservateur. Parallèlement, les puissants chefs de la Garde nationale saoudienne, une force d'élite intérieure, et de la Marine ont été limogés. Ces arrestations et limogeages sont intervenus quelques heures après la création, par décret royal, d'une commission anticorruption dirigée par le prince héritier et homme fort du royaume, Mohammed ben Salmane, âgé de 32 ans et surnommé «MBS».

--------------------/////////////////////

Le royaume depuis l'accession du roi Salmane au trône

Les principales étapes depuis l'accession au trône en 2015 du roi Salmane en Arabie saoudite où a eu lieu une vaste purge au sein des cercles du pouvoir, selon des médias.



Deuxième génération



Le 23 janvier 2015, Salmane procède, dès son intronisation, à des nominations clés qui marquent l'entrée des princes de «deuxième génération» dans l'ordre de succession. Il désigne l'un de ses fils, Mohammed ben Salmane, ministre de la Défense. Surnommé MBS, il sera finalement propulsé prince héritier à 31 ans en juin 2017.



Guerre au Yémen



Le 26 mars 2015, l'Arabie saoudite lance une opération militaire au Yémen à la tête d'une coalition de pays arabes et musulmans pour empêcher les rebelles chiites Houthis, accusés d'être soutenus par l'Iran, de prendre le contrôle de l'ensemble de ce pays voisin. Les rebelles tiennent notamment la capitale Sanaa depuis septembre 2014. La coalition a été critiquée pour des «bavures» à répétition ayant fait nombre de victimes civiles lors de frappes aériennes.



Rupture avec Téhéran



Le 2 janvier 2016, l'Arabie saoudite exécute 47 personnes condamnées pour «terrorisme», dont le dignitaire chiite Nimr al-Nimr, figure de la contestation contre le régime saoudien sunnite. Cette mise à mort suscite de violentes manifestations en Iran. Le lendemain, Ryad rompt ses relations diplomatiques avec Téhéran après l'attaque de son ambassade en Iran.



Vision 2030



Le 25 avril 2016, le Conseil des ministres approuve un vaste plan de réformes, appelé «Vision 2030», destiné à diversifier l'économie saoudienne, trop dépendante du pétrole. Depuis la chute des prix du brut à la mi-2014, Ryad a dû fortement réduire ses dépenses publiques. Initié par Mohammed ben Salmane, ce plan prévoit notamment de vendre en Bourse une partie du géant pétrolier Aramco pour dégager des ressources. Le prince dévoile une série de méga-projets censés stimuler la croissance et l'emploi : cité de divertissements rivalisant avec Disney à Ryad, gigantesque zone de développement présentée comme l'équivalent de la Silicon Valley. Depuis décembre 2016, les pays de l'Opep, emmenés par l'Arabie saoudite, et d'autres producteurs non membres du cartel dont la Russie, appliquent un accord de réduction de la production d'or noir.



Contrats avec Washington



Les 20 et 21 mai 2017, le Président américain, Donald Trump, choisit l'Arabie saoudite pour son premier déplacement à l'étranger. Washington et Ryad annoncent des contrats excédant 380 milliards de dollars, dont 110 pour des ventes d'armements américains à Ryad visant à contrer les «menaces iraniennes» et combattre les islamistes radicaux.

Crise avec le Qatar



Le 5 juin 2017, l'Arabie saoudite et plusieurs de ses alliés rompent leurs relations diplomatiques avec le Qatar, l'accusant de soutenir des groupes «terroristes» et lui reprochant ses liens avec l'Iran, accusations rejetées par Doha. Le royaume interrompt les liaisons aériennes et maritimes avec le Qatar et ferme la seule frontière terrestre de l'émirat.



Campagne d'arrestations



En septembre 2017, les autorités procèdent à une série d'arrestations de religieux influents et d'intellectuels. Human Rights Watch et Amnesty international dénoncent une «campagne de répression» contre des dissidents.



Les femmes bientôt au volant



Le 26 septembre 2017, l'Arabie saoudite, dernier pays au monde interdisant aux femmes de conduire, annonce qu'elles pourront prendre le volant à compter de juin 2018. Elles pourront aussi bientôt entrer dans trois stades, mais restent soumises à la tutelle d'un homme pour faire des études ou voyager.



Promesse de modération



Le 24 octobre, Mohammed ben Salmane promet une Arabie «modérée» et «tolérante», en rupture avec l'image d'un pays considéré comme l'exportateur du wahhabisme, une version rigoriste de l'islam ayant nourri nombre de terroristes.



Purge sans précédent



Onze princes et des dizaines de ministres, anciens et actuels, ont été arrêtés samedi soir, selon des médias. Les chefs de la Garde nationale saoudienne, une force d'élite intérieure, et de la Marine ont été limogés. Une purge qui doit permettre au prince héritier, qui dirigera une commission anticorruption, de consolider son pouvoir.