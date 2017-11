Grand angle : De mauvais augure

Lorsque le 31 octobre 2016, l'ex-général Michel Aoun devient président du Liban, grâce à l'appui notamment du Hezbollah, mettant ainsi un terme à 29 mois de vide institutionnel et qu’un mois plus tard Saad Hariri redevient pour la deuxième fois de sa carrière politique Premier ministre, formant un gouvernement dans lequel étaient membres des ministres du mouvement armé, les Libanais ont cru qu’une page de l’histoire agitée et souvent douloureuse de leur pays venait d’être fermée. Mais c’était sans compter sur cette fragilité structurelle du pays du cèdre, soumis aux influences et aux pressions des pays voisins. La preuve vient d’en être assenée par la démission surprise du Premier ministre, Saad Hariri. Et si les analystes estiment que cette démission « est une décision dangereuse qui aura des conséquences plus lourdes que ce que le Liban peut supporter», c’est que forcément quelque chose de plus grave encore menace de se produire au plan interne déjà. En effet, si Les libanais sont habitués aux crises gouvernementales et à l’instabilité politique, il n’en reste pas moins vrai qu’ils savent aussi que le Liban demeure un pays aux équilibres fragiles ce qui ne manque pas de l’exposer en permanence au risque de nouvelles violences après celles qu’il a connues par le passé et dont il ne s’en est jamais totalement remis.

Et si la démission de Saad Hariri vient exacerber une situation déjà précaire, il faut surtout relever les raisons invoquées pour expliquer sa décision qui sont loin d’être politiquement neutres et qu’elles débordent au-delà des frontières du Liban. Ainsi en accusant le Hezbollah d’être la cause de cette nouvelle péripétie politique, il pointe du doigt «l’ennemi» à abattre car responsable des malheurs des Libanais et des autres peuples de la région. D’une part, le Premier ministre démissionnaire a accusé Téhéran d'avoir «créé un Etat dans l'Etat » et de vouloir « le dernier mot dans les affaires du Liban». D’autre part il indique que « L'Iran a une main mise sur le destin des pays de la région (...) » et que « le Hezbollah est le bras de l'Iran non seulement au Liban mais également dans les autres pays arabes ». C’est dire que la démission du Premier ministre, intervenue dans un contexte de fortes tensions entre notamment Téhéran et Riyad puisque le torchon brûle entre les deux capitales du fait de leurs divergences sur nombre de dossiers , ne peut qu’intriguer et susciter des questionnements parmi les observateurs et au sein même de la classe politique libanaise, surprise par cette démission dont les «causes directes n'étaient pas claires dans l'immédiat ». Pour Téhéran qui a rejeté des «accusations sans fondement », il est clair que cette démission «fait partie d'un nouveau scénario pour créer des tensions au Liban et dans la région ». D’où les mises en garde lancées par des analystes qui craignent « une guerre froide au Liban qui pourrait dégénérer en guerre interne» et même en une «escalade» contre le Hezbollah. Souhaitons pour les Libanais qui redoutent de voir leur pays sombrer à nouveau dans le chaos que ces analystes, à l’instar de ceux qui relèvent qu’«il y a des évènements qui se précipitent dans la région et qui montrent qu'on est à un tournant »,

se trompent.

N. Kerraz