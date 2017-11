Assia Baz, Directrice d’édition des éditions ANEP : «Cette année nous avons publié plus de six femmes sur trente-quatre titres »

Femme très dynamique et active, la directrice d’édition, Mme Assia Baz a bien voulu nous accorder de son temps pour répondre à nos questions malgré ses engagements et son full timing spécialement lors de ce carrefour littéraire annuel.

Parlez-nous de votre statut en tant que femme directrice d’édition ?

Je dois vous souligner que lorsque je suis dans mon poste je ne suis pas dans la peau d’une femme mais plutôt dans celle d’une directrice. Je considère que j’occupe un poste de responsabilité exactement comme pourrait le faire un homme. Pour moi, ce sont des tâches que je dois accomplir, j’ai un planning que je dois mettre en place, la gestion d’un personnel et des objectifs à atteindre.

Combien d’auteurs femmes, ont été éditées par l’ANEP ?

Je ne peux pas vous donner un chiffre exact…Par contre je peux vous dire que cette année nous avons publié plus de six femmes sur trente-quatre titres. Nous ne sommes pas, peut être, dans la parité des publications entre hommes et femme… c’est vrai que c’est une question que je me pose : est-ce qu’il faut une égalité de publication ? Personnellement j’ai toujours estimé que c’est le texte qui parlait et non pas l’auteur. Il faut dire qu’il n’y a pas assez de femmes qui proposent des publications et qui vont dans le sens, aussi, de la ligne éditoriale de l’ANEP. Donc nous avons pratiquement une panoplie de genres mais qui n’est pas dans l’égalité des sexes en matière de publication.

Justement pourquoi les femmes sont moins éditées que les hommes ?

Je ne juge jamais une publication par rapport à l’auteur en tant que femme ou homme. Il y a une commission qui juge l’œuvre en elle-même. Pour l’ANEP c’est, peut être une question de ligne éditoriale ou à défaut d’écrits de femmes.

Quels sont les genres d’œuvres que vous éditez ?

Initialement l’ANEP faisait beaucoup de livre d’histoire, en particulier. Nous avons pratiquement la moitié de nos titres sur 800 consacrés à l’histoire. Ensuite il y a une nouvelle diversité avec le roman, les beaux livres, les livres jeunesse et actuellement avec l’introduction de la poésie. Cette année nous sommes sur une diversité de genres.

Propos recueillis par S. O.