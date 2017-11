M. Larbi Bouinoune, P-DG par intérim de l’ANEP : « Nous serons, tôt ou tard, appelés à répondre aux lecteurs qui préfèreraient la lecture mobile »

Rencontre, hier, au 22e salon international du livre, le Président-Directeur Général par intérim de l’ANEP a répondu à nos questions quant à la participation de cette grande agence à cette nouvelle édition du SILA et sur d’autres liées à ses différentes activités.



Parlez-nous de votre participation à cette 22ème édition du SILA ?

Les éditions ANEP participent, comme à l’accoutumée, à ce grand rendez-vous culturel et littéraire. Comme chaque année nous avons mis en place une commission de préparation qui a travaillé sur plusieurs volets. En premier lieu sur celui des éditions, notamment, les nouveautés. Nous avons pris le temps pour préparer la conception et la réalisation de notre stand, ce qui est important, car les stands deviennent généralement personnalisés, ils ont leur rôle dans la promotion et la valeur ajoutées dans l’évènement. En parallèle, l’ANEP a toujours contribué au programme d’animations culturelles du SILA.



Justement quelle est votre valeur ajoutée pour cette nouvelle édition ?

En ce qui concerne cette nouvelle édition du SILA, l’ANEP a mis en place, justement un programme d’animation culturel qui a traité une thématique très importante qui, justement, coïncide avec la thématique choisie par le commissariat du SILA qui a retenu l’Afrique du Sud comme invité d’honneur. Donc nous y avons consacré une série de conférences qui rentrent dans le cadre de ce programme à l’Afrique, aux relations algéro-africaines, à commencer par l’histoire ancienne de cette relation à travers les flux commerciaux et civilisationnels entre plusieurs villes algériennes à l’instar de Tiaret, Tlemcen et plusieurs villes africaines. Il y avait donc ce mouvement de caravane commerciale et qui était porteuse de savoir, d’échange culturelle, d’échange de manuscrits de part et d’autres. Le deuxième volet de cette conférence, nous l’avons consacré aux arts africains, justement, l’édition africaine, le cinéma et tout ce qui est en relation avec le design. Il a été question, aussi, de la situation géostratégique aussi, dont l’Algérie joue un rôle considérable. Nous avons un environnement africain immédiat et nous faisons en sorte que cet environnement soit sécurisé et maitrisé par l’Algérie, que nous ne soyons pas pris au dépourvu. Il y a des mouvements et des mutations ainsi que des influences, nous ne voudrions pas, en tant qu’algériens, être les derniers à savoir ce qui se passe autour de nous. L’ANEP commémore, comme chaque année, le déclenchement du 1er novembre et la contribution de l’Algérie dans les mouvements de libération des pays africains dans la décolonisation, justement, en Afrique par le soutien au mouvement de libération, militaire et politique ainsi que l’art et la culture. C’est un combat sur plusieurs fronts.



Justement, combien de nouveaux titres avez-vous réservé pour votre participation ?

Notre catalogue avoisine les 850 titres que nous avons exposés pour cette nouvelle édition. Parmi ces titres nous avons trente-quatre nouveaux titres édités dans les trois langues (arabe, tamazight et français) et qui concernent tous les genres littéraires dont les beaux livres pour que chaque lecteur trouve sa préférence de lecture.



Quel est votre appéciation sur cette 22ème édition du SILA ?

Nous sommes, presque, à la fin de ce rendez-vous annuel, nous sommes très satisfaits de l’engouement, du flux des visiteurs. Les gens cherchent les nouveaux titres et achètent. Je tiens à souligner que nous ne faisons pas uniquement le commerce, mais nous contribuons, tout de même à la promotion de la culture et du patrimoine algériens. L’ANEP est connue pour son penchant vers la promotion des livres de l’histoire, c’est notre devoir de faire la promotion de la culture et du patrimoine national.



A l’ère des nouvelles technologies de l’information, pensez-vous à l’édition numérique ?

Nous ne sommes pas pris au dépourvu, ni en retard… Nous n’avons pas pris le train en marche certes. Nous avons commencé à instaurer et à mettre en place un dispositif technique de base de données qui répondra au moment opportun à cette démarche justement qui nous est imposée… Nous n’avons plus le choix. Il y a une catégorie de lecteurs qui utilise ces moyens de nouvelles technologies à l’exemple des smartphones, tablettes, micro-ordinateurs… et qui sait si il y aura d’autres supports de lecture dans le futur. Pour le moment nous sommes en phase de préparation au plan technique en attendant le côté législatif car il faut un cadre juridique qui encadre cette activité et dans la perspective, en outre, et qui sécurise les transactions de vente ; je parle de E-paiement qui a connu de grandes avancées de par le monde développé. Donc nous serons, tôt ou tard, appelés à répondre à cette catégorie de lecteurs qui préfèreraient la lecture mobile.



Qu’en est-il des préparatifs de la nouvelle édition du grand prix Assia Djebar ?

Pour le grand prix Assi Djebar, une commission de préparation a été mise en place au niveau de l’ANEP. Je dois préciser que c’est une commission mixte ANEP/ENAG. Nous travaillons en étroite collaboration et coordination avec nos confrères de l’ENAG. Ces derniers font partie de la préparation. Nous avons procédé à l’installation des membres du jury le 15 octobre dernier, qui est présidé par Madame Nadet Khedda. Nous avons entamé l’opération des réceptions des œuvres au niveau de l’ANEP et l’ENAG pour la compétition… On en est à un nombre important. Pour faciliter l’opération, nous avons accepté que les participants déposent leur dossier de candidature au niveau de notre stand au SILA. Nous octroyons le temps qu’il faudra aux jurys pour lire ces œuvres et rendre leur décision que nous ne ferons que que valider en tant que comité d’organisation. Une cérémonie de remise du grand prix Assia Djebar sera organisée la deuxième quinzaine du mois de décembre prochain.

Entretien réalisé par Sihem Oubraham