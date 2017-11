Clôture du 22e Salon international du livre d’Alger : fidélité aux valeurs

Le plus grand rendez-vous culturel en Algérie, le salon international du livre d’Alger a pris fin hier soir, au palais des expositions des pins maritimes à Alger. Une 22e éditon qui confirme la maturité de ce grand salon international qui n’a rien à envier aux plusgrands rendez-vous livresques dans le monde. Les hôtes de ce salon, éditeurs et écrivains étrangers, confirment que le SILA est le plus grand salon du livre du continent africain et du monde arabe en terme d’affluence et de présence de maison d’édition.

Avec un record d’affluence les derniers jours coïncidant la fête du 1er novembre et les vacances scolaires, les éditeurs pliaient bagages hier soir en faisant des réductions qui atteignaient jusqu’à 50 à 60%. Chanceux sont ceux qui ont pu en profiter et faire le plein de bouquins pour l’hiver. Le SILA c’est aussi une opportunité pour se mettre à jour quant aux toutes dernières parutions algériennes ; un endroit propice pour trouver un livre tant recherché. Les maisons d’édition algériennes, une cinquantaine, confirment chaque année le professionnalisme éditoriale en proposant des nouveautés qui dépassent 20, voir 30, nouveautés pour chaque édition comme c’est le cas de l’ANEP, Casbah édition ou encore Dar Echihab. L’éditeur algérien diversifie de plus en plus les nouvelles parutions, que ce soit en arabe, en amazighe ou en français. L’intérêt que porte le lecteur n’a pas de limites. Entre histoire, études sociologiques, littérature, récit, ou encore livre académique ou de vulgarisation, l’édition témoigne de cette soif de raconter l’Algérie et d’explorer son passé glorieux, de laisser libre cours à son imagination et écrire sur l’algérianité, d’analyser les mouvements de sa société et de porter une vision prospective sur le futur. Le SILA est aussi un lieu de rencontres, de grands débats autour de plusieurs thématiques ayant drainé intellectuels et professeurs, auteurs et journalistes, ainsi que beaucoup de citoyens qui ont assisté et participé aux conférences organisées par le SILA.

Autopsie du colonialisme, les origines des noms de l’Afrique, un colloque international sur l’œuvre de Mouloud Mameeri, toutes ces rencontres thématiques où il était question de philosophie, roman, nouvelle, poésie et cinéma. Beaucoup d’amoureux de lecture aussi au rendez-vous du SILA, habitué à rassembler les citoyens autour de débats constructives. Le salon international du livre d’Alger est une fidèle proportion de l’image de l’Algérie aux concerts des nations, à ses valeurs et à ses prises de positions. Le SILA est une référence d’hospitalité pour le monde arabe, des éditeurs libanais, egyptiens, marocains et tunisiens précisent qu’ils y participent avec engouement et cette expérience qui se renouvelle depuis une dizaine d’année prend fin avec son lot d’expériences et d’idée échangées.

Le SILA s’ouvre au monde et invite des cultures lointaines, asiatiques et sud-américaines entre autres, avec la Chine comme invité d’honneur pour la prochaine édition. Le SILA a lieu à l’extrême nord de l’Afrique, mais son ancrage pour le continent fait de cette manifestation, et ce, depuis son ouverture le 26 octobre, le fief d’intellectuel, auteur et éditeur des quatre coins de l’Afrique.

Un espace intitulé

« Esprit panaf » recevaient quotidiennement les plumes africaines les plus prometteuses et de grands noms et responsables des culture du Sénégal, de la Guinée, et naturellement de l’Afrique du Sud, invité d’honneur de cette 22e édition du

SILA.

Kader Bentounès