Dans la lucarne : Une formation à maturité

De nos jours, il faut travailler au jour le jour mais tout en pensant au futur. Sans cela, on ne peut assurer la pérennité d’un club donné. Un club c’est aussi bien le passé, le présent que de le futur. C’est ce qu’il faut faire et atteindre à court, moyen ou long terme. Comme l’on dit, c’est l’objectif d’un club pour assurer sa survie parmi les grands de ce du monde. Le football, c’est aussi des changements perpétuels. Vous aurez toujours besoin de vos joueurs formés intra-muros pour les besoins du club lui-même, surtout qu’aujourd’hui, les grands joueurs coûtent trop cher. C’est une vérité que personne ne peut nier actuellement. Le «canasson» d’hier vaut le prix d’un «étalon» de course. C’est un peu la nouvelle loi du marché et la tendances aux «grosses écuries» s’impose aux autres. Le meilleur moyen de s’en sortir, c’est de former ses propres «cracks» de demain. Des clubs comme le Real, la Juventus, le Bayern, le Barçà et bien d’autres sont en train d’adopter cette solution qui ne peut que les mener à se régénérer plus facilement et le plus rapidement possible. Le club du PAC avait déjà pris les devants par rapport aux autres clubs formant l’élite ou ce qui peut se nommer comme tel. Il avait fondé sa propre académie avec les fameux joueurs aux «pieds nus». À son lancement, il faut dire qu’il y eut des «résistances» de certaines parties. Néanmoins, cela n’a pas pour autant découragé Zetchi, le président du PAC de non-seulement matérialiser son projet, mais de le concrétiser comme il avait pensé le faire. Aujourd’hui, son équipe, le PAC, est parmi l’élite après être descendu jusqu’au championnat amateur. Se basant sur son propre potentiel, cette équipe est parvenue à damer le pion aux «grosses pointures» au point de dominer, avec l’art et la manière, certaines d’entres elles. Sa victoire à Bel Abbès le montre assez bien. Il est clair que cette équipe, en pleine phase de maturité, joue sans le moindre complexe. Ses adversaires la craigne, mais surtout la respecte, du fait qu’elle pratique du bon football, même en cas de défaite. Ce fut le cas contre le MCA pour le compte de la 10ème journée de Ligue-1. C’est vrai qu’au finish, le PAC s’est fait battre par une très bonne équipe du MCA, mais cet ensemble a laissé une très bonne impression. Les spécialistes qui analysé cette sortie du PAC à Bologhine, trouvent qu’il méritait au moins le point du nul, eu égard à son dernier quart d’heure époustouflant. Ils ont acculé les Mouloudéens dans leurs derniers retranchements. Certains ont même affirmé que c’était un «piège» tactique dressé par Casoni pour leur porter le coup de grâce. Ce qui est sûr, c’est que personne ne peut sous-estimer cette équipe du PAC que l’on regarde avec un grand plaisir. Une très belle équipe généreuse, technique et surtout animée d’une «grinta» inégalée. On peut parler d’un «petit bijou » qui ne peut que s’améliorer dans le temps et les compétitions. D’ailleurs, Zetchi, l’actuel président de la FAF, et son frère sont en train de faire de ce groupe une véritable

« pépinière » aussi bien pour l’EN A que pour les Championnats d’outre-mer. Les Attal, Bensebaïni, Meziani…ne sont pas une vue de l’esprit. Le jeune Arrous, qui a été rappelé pour suppléer l’absence de Ghoulam pour blessure, est là pour montrer que la «source» n’est pas tarie. C'est-à-dire comme la Castilla du Real de Madrid, la « fabrique» est en train de faire du bon travail. C’est tant mieux ! Que les autres fassent de même ! L’émulation ne peut qu’assurer la réussite pour tous et pour notre football.

Hamid Gharbi