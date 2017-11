Coupe d'Algérie : (4e tour régional) - Ligues d'Alger et de Blida

Résultats

Ligue de Blida

CRB Sendjas - MS Cherchell 1-0

CRB Béni Tamou - ES Firme 1-1 (ESF qualifié aux tab) RC Arbaâ - CR Zaouia 0-1

IRB Boumedfaâ - ASO Chlef 0-3

ESM Koléa - CRB Attaf 2-2 (ESMK qualifié aux tab)

WA Boufarik - CRB Aïn Oussera 1-2

RA Aïn Defla - ORB Oued Fodda 3-2

CRB Boukadir - MCB Ouled Sly (Non joué)

ES Berrouaghia - SKAF Khemis 0-1

SC Aïn Defla - USMM Hadjout 1-2

Ligue d'Alger

CA Kouba - JS Haï El Djabel 1-3

NARB Réghaïa - DRB Baraki 1-0

IB Khemis El Khechna - CRB Dar El-Beïda 0-1

RC Kouba - Tixeraïne 1-0

MO Béjaïa - WA Bordj Ménaïl 1-0

US Oued Amizour - MC Bouira 1-0 (AP)

US Béni Douala - OS El-Kseur 0-1

ES Ben Aknoun - JSM Béjaïa 2-2 (ESBA qualifié aux tab)

RC Boumerdès - IB Lakhdaria 0-1

DRB Staouéli - OM Ruisseau 1-0

US Soummam - USM Draâ Ben Khedda 0-1

ESM Boudouaou - JS Azazga 1-2

AGS Belvedere - ES Azefoun 3-2

ESM Chéraga - JSM Chéraga 2-4

MB Bouira - Hydra AC 1-2 (AP)

E Sour El Ghozlane - EC Oued Samar 1-1 (ESG qualifié aux tab)