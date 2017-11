10ème journée : Le CSC solide leader

Le Championnat national s'est poursuivi avec la très belle prestation du CS Constantine, au stade Chahid Mohamed-Hamlaoui, qui a conforté son leadership, puisqu'il laisse provisoirement la JS Saoura, sa victime du jour (4 à 2), derrière avec quatre points. Toutefois, comme l'ESS compte encore deux matches en retard contre la JSK ce mardi et l'USMA qui n'a pas encore été fixé, tout peut changer.

Les Constantinois se son baladés devant une équipe de la JS Saoura méconnaissable au cours du premier half. Elle n'a pas pesé lourd dans la balance, puisque la sentence a été rendue dès les 30 premières minutes de jeu alors que le CSC avait déjà frappé à quatre reprises. C'est très rare d'assister à un tel scénario. Les poulains d'Amrani n'ont jamais joué avec une équipe à leur portée. Elle n'a rien fait pour stopper l'hémorragie. On s'est contenté de voir Abid et les siens faire ce qu'ils avaient envie. D'ailleurs, l'ex-joueur de l'USMH, du MCA et du NAHD, a frappé à deux reprises réussissant un joli doublé qui le propulse du coup à la tête du classement des buteurs avec 07 réalisations. Madani (JSS) avait trompé son propre gardien avant que Lamari, d'une belle manière, ne corse la note la rendant encore plus large. En seconde mi-temps, curieusement, les Constantinois cèdent la place à leurs adversaires qui sortent de leur coquille et deviennent plus tranchants et dangereux. Sur une très belle action, Saâdi, hérite d'une passe judicieuse, mystifie un défenseur constantinois avant de tromper Rahmani. Le match est relancé et les locaux sont moins sereins et surtout plus nerveux.

Ce qui a permis à Yahia Chérif d'un fort joli tir de réduire le score. A 4 à 2, les choses ont alors pris une autre tournure, puisque les camarades de Bourdim ont failli «planter» un troisième but sans que personne ne trouve à redire. On est d'accord cependant avec l'attitude d'Amrani qui n'était pas content de la prestation de ses poulains qui ont décéléré leur rythme et leur cadence. Ce qui avait failli leur jouer un mauvais tour.

Il aurait fallu qu'ils continuent sur la même cadence comme s'ils étaient menés au score. Par ce succès, le CSC se reprend après son semi-échec devant l'O Médéa, même si l'arbitre ne leur a pas accordé un but valable. Le CSC, en attendant de jouer les matches en retard, est installé en première loge avec une avance de 4 points.

Le derby du centre qui s'est joué à El Mohammadia, entre l’USMH et le NAHD, n'a pas été un match d'anthologie. Les deux équipes n'ont pu se départager et se sont séparées sur le score vierge de 0 à 0. Certes, il y eut beaucoup d'occasions de part et d'autres, mais l'efficacité n'y était

pas. On a manqué de lucidité et de concentration devant le but adverse. Par ce résultat, c'est l'USMH qui fait la mauvaise affaire du jour, puisqu'elle reste dans la position de relégable, alors que le NAHD avec 10 pts est au «pied du purgatoire». Ces deux équipes sont appelées à se secouer dès la prochaine journée et notamment le match NAHD-MCA prévu, ce jeudi, au stade 20-Août à partir de 16h. Notons que les deux matches manquants de la 10ème journée se joueront ce mardi. Il s'agit de ESS-JSK et CRB-MCO.

H.G

Résultats



US Biskra-USM Blida 2-0

Olympique Médéa-USM Alger 1-1

USM Bel Abbès-DRB Tadjenanet 1-1

MC Alger-Paradou AC 2-1

USM El Harrach-NA Hussein Dey 0-0

CS Constantine-JS Saoura 4-2

Mardi, 7 novembre :

À Alger (Stade 20-Août-1955) :

CR Belouizdad - MC Oran (16h00)

À Sétif (Stade 8-Mai-1945) :

ES Sétif - JS Kabylie (17h00)