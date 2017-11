Regard : Non aux déchets domestiques !

De plus en plus le paquet est mis pour gagner la bataille de la gestion des déchets ménagers. Aller vers un traitement optimal et une prise en charge efficiente des détritus restent, sans doute, la préoccupation majeure des pouvoirs publics, aujourd’hui résolus à ne point lésiner sur les moyens et les procédés afin d’améliorer la collecte des immondices, d’une part, et restaurer les liens rompus entre le citoyen et son cadre de vie, d’autre part. C’est un fait, la volonté de venir à bout de ce problème complexe est manifeste, à en juger par toutes ces dispositions prises par l’Agence Nationale des Déchets dans ce sens. La dernière mesure relative à la consécration d’un numéro vert et la mise à la disposition de son site au citoyen pour les

réclamations et dénonciations de dysfonctionnement dans le ramassage des ordures renseignent, à vrai dire, sur le souci d’aller vers une solution définitive de ce casse-tête pas seulement pour l’AND et EXTRANET qui prennent en charge ce volet, mais aussi le citoyen, lassé de voir, tous les jours, son quartier envahi par des montagnes de déchets qui se transforment en nids pour des chats et des chiens errants et toutes sortes de bestioles, sans oublier les odeurs nauséabondes auxquelles il est difficile, voire impossible, d’échapper. Aujourd’hui, il existe bel et bien une stratégie et un plan d’actions, chez-nous, qui se traduisent sur le terrain, même s’il reste encore du chemin à parcourir pour clore ce dossier. En tout cas, une chose est sûre, pour atteindre cet objectif, une implication du citoyen s’avère impérative. Le respect des horaires de collecte des ordures tout comme les endroits de dépôt restent le chemin le plus indiqué et le plus court afin d’éviter la prolifération des décharges sauvages dans les quartiers. C’est clair, la qualité de notre cadre de vie passe aussi par le citoyen. L’environnement est une affaire de civisme et de culture avant tout.

Samia D.