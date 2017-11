M. Nils Andersson invité de notre forum : le devoir de combattre le colonialisme

«La prison est l’université des révolutionnaires, dit-on, l’engagement fut mon université. Ce libre choix fait, ne dispose à aucun moment tous les éléments pour connaître et comprendre l’événement, on peut être trompé, manipulé, utilisé, le chemin est escarpé, d’ou l’importance d’agir en conscience et que la conviction n’annihile l’esprit critique». ces propos sont signés Nils Andersson, un anticolonialiste qui a mis au grand jour les réalités d’une guerre coloniale menée par la France. Ce fervent défenseur des valeurs universelles et grand soutien de la révolution algérienne, était hier, l’invité de notre Forum.

En ce mois de novembre, avec toute la symbolique, qu’il porte pour l’Algérie, le Forum d’El Moudjahid, a reçu, hier, un invité de marque. Nils Andersson. Un militant internationaliste, et surtout un éditeur engagé. On dit de lui, qu’il est Suisse, mais son nom rappelle la Suède.

En fait Nils est né à Lausanne d’un père suédois et d’une mère française. Il vit actuellement à Paris, mais il est resté Algérien de cœur. on dit de lui qu’il a eu plusieurs vies, toutes passionnantes. La question de savoir si cette réputation est fondé, fait sourire notre invité, et la trouve très intéressante. Comme réponse, il dira, il y a le droit de sol, l’endroit ou l’on naît. Pour certains pays, c’est le seul droit qui compte. Il y a aussi, le droit du sang, et là aussi, pour certains états, c’est le seul droit qui compte. A ces deux droits, explique notre invité, qui ne doivent ni l’un ni l’autre exclusif, s’ajoute un troisième droit. Celui qu’il appelle le droit de l’acquis. «Selon les vies, on peut changer les lieux, on peut avoir des liens particuliers avec des peuples», c’est ce qui fait plusieurs vies.

C’est aussi, la possibilité d’acquérir cette solidarité et cette fraternité élargie ; non seulement avec son peuple, car il faut rester attaché à son appartenance initiale (le sol et le sang) et au droit de l’acquis. Et justement, dans l’une de ses vies, il a fait partie des compagnons de la lutte de Libération du peuple algérien. Invité à revenir sur cette période de sa vie de militant anticolonialiste, il dira que tout a commencé par une prise de conscience du colonialisme. Pour un Suédois, né en Suisse, il n’ y avait à priori pas de raisons précises pour connaître le colonialisme.

Cette prise de conscience de ce mal du siècle dernier, s’est faite, par la lecture d’un article paru, en 1955, sur l’Observateur (l’ancêtre de celui qui deviendra ultérieurement le Nouvel Observateur). la lecture de l’article intitulé Votre Gestapo d’Algérie, allait lui ouvrir les yeux sur une atrocité jusque là méconnue du peuple suisse.

Des réalités sur la guerre d’Algérie, des témoignages étaient publiés sur les colonnes de certains titres à l’image de Temps Modernes, l’Esprit, Témoignages chrétiens… mais ces titres étaient aussitôt saisis. Nils Andersson reste convaincu que la torture ne peut être considérée comme une bavure. Pour la simple raison qu’elle a été érigé en système, enseigné à l’école de guerre de Paris, comme un moyen de guerre contre révolutionnaire. Les articles de presse, signés, par des journalistes engagés, comme Jérôme Bourdet ont permis à Nils Andersson, de saisir l’importance de dénoncer et de combattre le colonialisme et à défendre la cause des indépendances des peuples et du peuple algérien en particulier. et justement, comment a eu lieu, la première rencontre avec les révolutionnaires ? La première rencontre, se souvient, notre invité a été par le livre. A ce propos, il rappelle, que si les journaux peuvent être saisis ou interdits, ce n’est pas le cas du livre. Car, il peut être réédité ailleurs. Jerôme Lindon, a été le premier éditeur à s’investir dans la réédition de livres interdits en France, et qui ont joué un grand rôle dans l’internationalisation de la Révolution algérienne et faire connaître la guerre dans tous ses aspects. Dans ce sillage, le livre d’Henri Alleg, La Question, est réedité, par Andersson. C’est ce livre a joué un rôle très important sur le plan international, car il a été écrit par le torturé lui même. Un role similaire à celui de la photo, qui avait mis a nu l’horreur de la guerre au Vietnam (la célèbre photo montrait des enfants courir sur la route, brulés au napalm).

Le livre d’Alleg, n’est pas le seul qui a été interdit en France, une trentaine avait connu, le même sort. Cette interdiction, était considérée comme un événement, puisque il n’ y avait pas eu de saisie de livres, depuis la XIXe siècle et l’occupation allemande. Et si La Question a été réédité en Suisse, c’était pour montrer au gouvernement français, qu’un livre peut être interdit ; mais nulle ne peut faire taire l’écrit. Et puis parce que, sous l’occupation allemande, un grand nombre d’ouvrages a été réédité en Suisse. Cette action militante était porteuse d’une symbolique. Au lendemain de cette réédition, Andersson, est contacté, il affirme alors, qu’«il a accompli ce geste, car il adhère au combat contre le colonialisme.

Pour Andersson, la France n’est pas prête à reconnaitre les crimes qu’elle a commis contre le peuple algérien, même si il ya ici et là des gestes symboliques. A la question d’une consoeur, qui lui demandait si la Révolution algérienne avait atteint ses objectifs, M. Nils Andersson répondra par l’affirmative. Le but fixé était l’indépendance. Et cela a été réalisé. Il dira aussi, qu’il entend parfois des voix qui s’interrogent sur l’utilité de cette guerre de libération, il dira, ceux qui se posent cette question, ne savent pas ce que c’est qu’un peuple colonisé. Le FLN, dira t-il, contrairement a d’autres mouvements de libération, a su se libérer sans être soumis à des pressions internationales, avec toutes conséquences que l’on connait. Le principal acquis de l’Algérie, restera le recouvrement de son indépendance. Il ya lieu de rappeler que l’engagement de Nils Andersson dans l’édition militante amène son expulsion de la Suisse.

La France lui avait fermé la porte pendant de nombreuses années. Il habite actuellement à Paris et milite toujours. Son dernier ouvrage, de la Décolonisation au Déclin de l’Occident, Mémoire éclatée, constitue un témoignage exceptionnel sur plus de 60 ans du parcours d’un homme depuis les années 50 à nos jours.

Nora Chergui

Ali Haroun

« Nous lui devons une grande reconnaissance »

Nils Andersson, éditeur en Suisse et natif de ce pays est de père suédois et de mère française. Il fonde sa maison d’édition La cité Editeur, en conformité avec les livres qu’il édite, Nils Andersson est solidaire des militants algériens, des réseaux de soutien, du mouvement des insoumis et déserteurs français. Il a mis son entreprise au service de la cause algérienne qu’il estimait juste. Il devient membre du comité de rédaction de la revue Partisans, créée par François Maspero.

Il a accepté de prendre un risque extraordinaire de publier les ouvrages qui étaient interdits en France, surtout ceux qui relataient les événements qui se passaient en Algérie. C’était très courageux de sa part, il pouvait être expulsé de Suisse à tout moment, car la France avait demandé son expulsion. Le gouvernement français n’a pas lâché prise et a finalement eu gain de cause. Il fut expulsé, ainsi il a perdu sa maison d’édition et a été contraint de se réfugier non pas en France parce qu’il était poursuivi aussi mais de retourner au pays en Suède.

Il nous a aidés dans beaucoup de domaines, nous lui devons une grande reconnaissance parce qu’il a beaucoup donné à l’Algérie.

Haddou Hadj Soumia