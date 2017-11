M. Tayeb Zitouni, ministre des moudjahidine : Plus de 2.000 disparus dans les geôles françaises

Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni a affirmé que le nombre d’Algériens disparus dans les geôles et centres de détention français, pendant la guerre de Libération nationale, dépasse les 2.000 personnes, et des dossiers concernant chacun d'eux ont été préparés et disponibles au niveau du ministère des Moudjahidine.

Le ministre qui était l’invité d’une émission télévisée, a précisé que ces dossiers concernent les prisonniers algériens disparus dans les prisons coloniales ou encore les personnes qui n'ont plus donné signe de vie après leur convocation par les policiers ou gendarmes français dans l’Hexagone. «Ce constat lève le voile sur une autre réalité cruelle de la colonisation», qui de l’avis du ministre «continue a être ignorée à ce jour par l’Etat français ».

Aussi, «le règlement du dossier des disparus, la restitution des archives nationales détenues en France, l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français au Sahara et la reconnaissance par la France de ses crimes perpétrés durant la colonisation sont autant de dossiers en suspens qui, une fois réglés, contribueront à l'établissement de relations naturelles entre la France et l'Algérie», a, en outre, souligné le ministre.

Le ministre n’a manqué par ailleurs de rejeter en bloc et d’une manière quasi solennelle le chiffre prétendu de 200.000 moudjahidine répertoriés à ce jour, qui ont combattu l’armée coloniale et qui demeurent encore en vie. «Ce chiffre est infondé» a-t-il tenu à préciser soulignant que «nous disposons des statistiques exactes à ce propos. Des statistiques que nous comptons rendre publiques au moment opportun».

Evoquant un autre fait historique, celui du nombre d’étrangers ayant participé activement à la révolution algérienne, M. Tayeb Zitouni a estimé qu’ils sont «plus d’un millier», venus de plusieurs pays. Le ministre a fait savoir également que l’hymne national Kassaman, est aujourd’hui une propriété «à 100% algérienne» après que l’Etat eût récupéré des droits d’auteurs et de composition. Allant plus loin, M. Zitouni a mis l’accent également sur l’augmentation du nombre de visiteurs au musée du Moudjahid, qui est passée de 25.000 visiteurs par an à plus d'un million de visiteurs». Il dira à ce titre que le "tourisme historique" peut apporter des revenus supplémentaires au pays, tout comme l'industrie cinématographique à travers la mission qui lui est assignée et qui «consiste à pérenniser les sacrifices consentis par nos chouhada et moudjahidine et à glorifier leurs exploits».

Il ajoutera que son département poursuit l’opération de collecte et d’enregistrement, de témoignages d’acteurs de la guerre de Libération nationale et ce à travers le territoire national. «Ce travail, a-t-il rappelé, s’inscrit dans la continuité du combat mené par les moudjahidine et les martyrs qui ont pris les armes pour libérer l’Algérie du joug colonial en plaçant la patrie au-dessus de toute autre considération». «Notre combat aujourd’hui est de croire en l’Algérie et de défendre nos principes inspirés de notre glorieuse Révolution qui a mobilisé tous les Algériens, hommes et femmes, grands et petits à travers tout le territoire national et ceux de l’émigration pour une Algérie unie», a-t-il insisté.

A cette occasion, M. Zitouni a annoncé que le Centre national d’études et de recherches sur le mouvement national et la Révolution du 1er Novembre 1954, a élaboré un livre historique au profit des trois cycles d’enseignement qui a été remis au secteur de l’Education pour contribuer à ancrer la mémoire nationale chez les nouvelles générations». Pour le ministre, le travail de la mémoire est perpétuel et ne s’arrête pas.

En plus de 43 musées dont 10 régionaux, six autres sanctuaires mémoriaux, dont les études ont été finalisées, seront lancés dès que la situation financière du pays le permettra. En outre, «21 centres de repos pour les anciens moudjahidine seront livrés d’ici la fin de l’année», a-t-il annoncé.

Mettre au point une terminologie historique



M. Tayeb Zitouni, a annoncé, hier à Mostaganem, que son département ministériel oeuvre actuellement à mettre au point une terminologie historique portant sur la guerre de libération nationale. Lors d’une conférence présentée à l’occasion du 63ème anniversaire de la mort de Benabdelmalek Ramdane, M. Zitouni a souligné que cette opération désignera des termes précis pour les événements, les personnalités et les sites historiques dans l’écriture de l’histoire ,abordant le volet de la guerre de libération nationale, le mouvement national et les résistances populaires. Le ministre a appelé la famille révolutionnaire en général et les moudjahidine en particulier à continuer à livrer leurs témoignages en vue de les mettre à la disposition des historiens et des chercheurs et enrichir la mémoire nationale. Pour ce qui est de la modernisation du secteur des moudjahidine, M. Zitouni a affirmé que tous les services décentralisés du ministère seront reliés au réseau national à partir du 1er janvier pour «traiter les demandes et les dossiers de la famille révolutionnaire au niveau local en un temps record». (APS)