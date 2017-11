Campagne électorale des locales du 23 novembre : Pour une large mobilisation des électeurs

Aucun dépassement ni provocation

Quoique qualifiée de «timide», la première semaine de campagne électorale s’est déroulée dans des conditions satisfaisantes, selon le président de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE). M. Abdelouahab Derbal, qui se dit convaincu que l’activité électorale, bien que timide en cette première semaine, connaîtra, sans doute, une animation plus dense dans les jours à venir, ne manquera pas de saluer la conscience «prometteuse» des chefs de partis et des candidats.

Il se réjouit en effet de la maturité et de la consistance du discours politique tenu dans le cadre de cette campagne.

«De manière générale, cette première semaine s’est caractérisé par le sens de responsabilité élevé et de l’évolution du discours électoral dont ont fait preuve les chefs de partis et les candidats » dira en effet M. Derbal.

«Aucun dépassement ni provocation n’ont été signalés, comme ce fut le cas durant les précédentes échéances», a-t-il tenu à préciser. Il en tire également un motif de satisfaction du fait que les candidats, dans leur ensemble, se sont interdits de toute atteinte aux constantes nationales et aux institutions de l’Etat.

«Le discours électoral a été surtout empreint de respect et d’une prise de conscience sur la nécessité d’une prise en charge des aspirations des citoyens», a soutenu M. Derbal. «Les candidats se sont exprimés en tant que concurrents et non en tant qu’adversaires » a-t-il indiqué, laissant entendre ainsi qu’à travers leurs différentes interventions, ils ont su cerner les enjeux du prochain scrutin s’articulant essentiellement autour du développement local, de la création de richesses et de l’amélioration du mode de vie des citoyens, plus particulièrement la frange de la jeunesse dont il urge de canaliser son énergie au service de la collectivité et du pays en général.



Non-respect de l’affichage : 300 rappels à l’ordre



Le seul aspect déploré par la HIISE a trait au non-respect des normes d’affichage des listes électorales par certains candidats des partis. Ceux-là même qui recourent à l’affichage anarchique en apposant leurs listes devant les écoles, les mosquées, sur les autobus, les arbres, etc. Du coup, et face à ce constat qui va à contresens de la loi en vigueur, la HIISE n’a pas hésité à faire valoir ses prérogatives constitutionnellement requises pour parer à ce type de dérapage et veiller ainsi scrupuleusement au respect de la loi. En la matière, son président, M. Abdelouahab Derbal, a fait savoir que pas moins de 300 rappels à l’ordre ont été notifiés par la HIISE à l’adresse des formations politiques en lice qui n’ont pas respecté les normes d’affichage. Les autorités en charge de l’organisation et de la régulation de la campagne électorale, y compris les instances judiciaires, ont été, elles aussi, rendues destinataires d’une copie de ces notifications adressées aux partis et aux candidats, dira encore M. Derbal.

A son avis, ces dérapages « restent minimes » et ne sont, de surcroit, d’aucun impact négatif sur l’évolution de la campagne électorale. Notons par ailleurs que face au nombre assez considérable —plus de 180. 000— des candidats en compétitions pour le scrutin du 23 novembre portant renouvellement des membres des assemblées communales et de wilaya, la mission de supervision qu’assure la HIISE n’est pas de tout repos. Raison pour laquelle son président a toujours appelé à la contribution des autres « partenaires » que sont la société civile et même les médias pour réussir sur tous les plans l’organisation du prochain rendez-vous électoral et faire valoir le respect absolu des lois de la République.

Karim Aoudia