Ahmed Ouyahia à Setif : « Le pays se porte bien »

En s’adressant hier aux nombreux militants, cadres, sympathisants et invités présents dans la salle du complexe omnisport du 8-Mai 1945, Ahmed Ouyahia, secrétaire général du RND, n’a pas manqué de revenir sur le passé historique de cette wilaya et les massacres du 8 Mai 1945 qui ont constitué un facteur déclenchant de la glorieuse révolution de Novembre .

« Nous sommes venus pour appuyer les listes d’un parti nationaliste qui est né voilà 20 ans avec des patriotes, des gardes communaux, des DEC et des citoyens jaloux de leur patrie, un parti qui est né dans le feu pour préserver la République et qui propose aujourd’hui des candidats, qui sont de surcroit vos enfants», dira le secrétaire général du RND, qui soulignera que le pays se porte bien, en dépit de la conjoncture financière difficile qu’il connaît. Des réalisations qu’Ahmed Ouyahia attribuera au Président Abdelaziz Bouteflika, qui a consacré sa vie à la cause de son pays, un moudjahid qui a rejoint le maquis à l’âge de 16 ans, qui fut ministre à l’âge de 26 ans et a été le compagnon du défunt Houari Boumediène. Le Président Bouteflika, auquel il rendra un vibrant hommage et dont il ne manquera pas de rappeler l’œuvre d’envergure déployée depuis 1999 alors que l’Algérie vivait les affres du terrorisme, a été l’artisan de la réconciliation nationale et de la paix, l’homme qui a évité à l’Algérie de succomber une fois encore dans un printemps sanglant qui n’épargne pas bien de pays arabes et a opté pour le paiement par anticipation de la dette de l’Algérie, qui n’est que de 1 milliard de dollars aujourd’hui.

«Ce sont là autant de raisons qui nous permettent de dire que le pays se porte bien», dira Ahmed Ouyahia. «Remémorez-vous un seul instant ce qu’étaient vos communes en 1999 et ce qu’elles sont aujourd’hui », ajoutera l’intervenant qui rappellera, chiffres à l’appui, toutes les avancées enregistrées et ne manquera pas de se pencher sur les effets produits par la baisse du prix de pétrole et l’impact produit là aussi par le fonds de régulation. Un volet qu’il ne manquera pas d’aborder dans sa dimension réelle, citant là aussi les décisions prises par le Président de la République pour l’impulsion de la dynamique du développement, rappelant que l’enveloppe budgétaire consacrée aux plans communaux de développement passera de 35 à 100 milliards de dinars, que le Fonds des Hauts Plateaux sera alimenté à hauteur de 50 milliards de dinars, en plus du soutien à l’agriculture et de la relance des projets gelés et ayant un impact direct sur le quotidien du citoyen.

Ahmed Ouyahia, qui abordera le volet inhérent aux réformes dont il soulignera qu’elles se poursuivront, mettra l’accent sur les efforts pour la consolidation de la décentralisation au niveau local, appelant par la même les électeurs à voter pour les programmes, avant d’ajouter : « Nous sommes venus vous rassurer sur la situation qui prévaut dans votre pays mais aussi vous demander de retrousser vos manches et travailler sans relâche ».

F. Zoghbi