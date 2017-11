FFS, MSP et MJD : Engagement envers le citoyen

Après l’affichage des listes de leurs candidats et l’inauguration des antennes de campagne, les partis politiques ont investi le terrain pour expliquer le contenu de leurs programmes à la population. Ainsi, le FFS propose un programme sous forme d’

« engagement » envers la population, explique Mustapha Mérine, chef de file de la liste APW. Ce programme, dit-il, comprend des propositions qu’il qualifie de pratiques et concernent «l’aménagement urbain, la jeunesse, la vie associative, l’environnement, la santé, l’aspect social et les monuments historiques, pour ce qui est de la culture ». Toutes ces propositions sont guidées par un principe majeur « la concertation et la démocratie participative », ajoute le même responsable.

« La ville ne peut se faire qu’avec les citoyens, qu’ils soient informés et formés. Exemple, dans l’aménagement urbain, rien ne doit se faire sans l’avis des experts à travers des concours d’idées et un débat autour de la qualité et la vocation qu’on veut donner à la ville. Il en est de même pour les autres secteurs. Le FFS considère que le mouvement associatif est un incubateur et pourvoyeur d’idées novatrices. A vrai dire, l’un des grands défis de la ville reste la maîtrise de l’urbanisme. De ce fait, les extensions inévitables doivent se faire en harmonie avec le noyau de la première ville, aux plans de l’aménagement et de l’architecture et réussir ainsi une continuité naturelle », a-t-il assuré. Dans le même chapitre, le parti propose une étude de réalisation de boulevards et promenades maritimes, de plages urbaines pour compléter la nouvelle route du port et réconcilier la ville avec la mer. Quant au MSP, son programme pour la wilaya comprend 15 points dont les plus importants concernent « la mise à niveau et l’amélioration des mécanismes de fonctionnement de l’APW afin de garantir une meilleure collaboration et coordination avec l’exécutif de wilaya », a-t-on appris auprès de l’ex-député et actuel tête de liste du parti Hamas.

Ce dernier plaide, en outre, pour l’actualisation du plan de développement local, de manière à intégrer les nouveaux besoins, aussi le plan d’aménagement du territoire doit, selon M. Amine Allouche, prendre en considération la nécessité de préserver les domaines agricole et touristique. Dans le secteur de l’hydraulique le parti propose d’augmenter le niveau des ressources hydriques et d’élaborer un programme spécial pour le traitement des eaux usées. Le programme du MSP aborde dans son programme la question du verdissement et la foresterie urbaine. Il propose ainsi, un programme spécial de plantation d’arbres « basé sur une étude scientifique et la multiplication des espaces verts en milieu urbain et périurbain ». En matière d’éducation, il est proposé « l’actualisation de la carte scolaire, notamment dans les zones rurales et une prise en charge des problèmes découlant de la surcharge des classes ». Le MSP dit vouloir engager les efforts nécessaires permettant l’amélioration et le soutien des zones d’activités et revoir la carte sanitaire de wilaya et le soutien au programme de lutte contre les maladies à transmission hydrique et celui de la santé scolaire. Pour la culture, il propose la classification de nouveaux sites et monuments historiques. Le Mouvement de la jeunesse et la démocratie « MJD » dans la wilaya opte carrément pour « une révision des textes régissant les programmes des filets sociaux et promet d’œuvrer pour l’amélioration du niveau de vie », confie Abdelhak Abdelbaki, candidat à l’APW et responsable de la communication de son parti pendant cette campagne. Dans le volet social, le MJD dit vouloir lutter contre les fléaux sociaux, dont la drogue, la déperdition scolaire et le chômage à travers la préservation d’un seuil d’offres d’emploi dans la fonction publique. Concernant le tourisme, le parti propose une restructuration des activités dans les régions côtières et une reclassification des établissements hôteliers et le développement des infrastructures de base, en particulier le réseau routier et enfin la revalorisation du patrimoine historique.

En matière de sport, il travaillera, dit-il, pour une meilleure représentation du sport local dans les grands rendez-vous de la wilaya : « Nous voulons que l’athlète oranais soit au rendez-vous de 2021.» Pour ce qui est du logement, « nous estimons que les programmes AADL accordés à la wilaya (30.000 unités) sont insuffisants pour apporter une réponse à la crise. Nous œuvrerons pour inscrire davantage de programmes dans les autres formules comme le LPP et le LSP », a-t-il affirmé. Au volet politique, le MJD plaide pour un travail collectif afin que tous les partis conjuguent leurs efforts pour assurer une meilleure gestion de la wilaya.

Amel Saher