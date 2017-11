MSP : efficacité dans la gestion

Le president du Mouvement de la Société pour la Paix (MSP), Abdelmadjid Menasra était samedi à Annaba où il est intervenu dans un meeting electoral en prévision des locales du 23 novembre prochain. «Je suis ici parmi vous pour soutenir les listes des candidats aux assemblées communales et de wilaya (APCS et APW) qui ont été choisies par les militants du parti eux-même», a-t-il d’emblée précisé avant de rendre un hommage au président Mohamed Boudiaf assassiné dans cette même salle où je m’adresse a vous. C’est la mauvaise gouvernance qui est à l’origine du désespoir de la population en général et des jeunes en particulier, a-t-il estimé, s’engageant à améliorer la gestion des communes si le Mouvement pour la Société et la Paix bénéficié de la confiance des électeurs. Il a proposé, par ailleurs, un élargissement des prérogatives des APCS et APW pour leur permettre de jouer un rôle conséquent dans le développement local en ce qui concerne surtout la relance de l’investissement. Préconisant un changement pacifique, Abdelmadjid Menasra a appelé à un vote massif pour permettre à l’Algérie de rester debout. Le MSP est présent dans les locales a Annaba avec 11 listes pour les APC et une liste pour l’APW.

B. G.