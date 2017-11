El Islah : Pour l’amélioration de la gouvernance

Le président du Mouvement Islah, Filali Ghouini, a animé hier a Annaba, un meeting populaire au titre de la campagne électorale pour les locales du 23 novembre prochain. Intervenant devant les militants du parti rassemblés dans la salle de la maison de jeunes de la cité du 5-Juillet au chef lieu de wilaya, il a d’emblée soutenu que la participation du Mouvement El Islah aux locales du 23 novembre prochain se fait avec un programme qui a pour objectif de contribuer au développement local et à l’amélioration des conditions de vie des populations. «Nous voulons que les futures assemblées élues œuvrent de concert avec les autres institutions du pays pour servir le développement et les intérêts du citoyen», a-t-il souligné, estimant que seuls les électeurs savent qui des candidats en lice dans les locales du 23 novembre prochain, sont les mieux habilités à défendre le service public et l’intérêt général. Notre programme est prêt à être exécuté loin des promesses mensongères, a-t-il argumenté. Le président du Mouvement El Islah a réitéré son appel à une coordination avec les différents services de l’administration, de sécurité et la société civile pour que les assemblées élues ne soient pas totalement isolées des préoccupations des populations. Dans la foulée, il a plaidé pour une révision des lois et des prérogatives des élus locaux pour permettre à ces derniers de prendre des initiatives dans tous les domaines au service du développement local. Filali Ghouini a insisté sur le développement des ressources humaines tout en luttant contre la fuite des cerveaux et l’émigration clandestine en améliorant la gouvernance. Le boycott des élections du 23 novembre, ne servira à rien au contraire il contribuera à affaiblir les futures assemblées, a-t-il averti avant d’appeler à la concrétisation des objectifs de la réconciliation nationale tout en levant les zones sombres sur la tragédie nationale.

B. Guetmi