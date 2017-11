Tizi-Ouzou : Promotion de l’investissement

Les candidats poursuivent leur campagne de sensibilisation et de mobilisation des électeurs et électrices de la wilaya de Tizi-Ouzou pour leur donner leurs voix le jour «J». Tout au long de cette première semaine de cette campagne de propagande électorale, les candidats des partis et des listes indépendantes ont mis du développement local par l’encouragement de divers investissements le thème central de leurs différentes sorties et rencontres avec les populations des villages et localités de la wilaya où la fièvre électorale commence montait du jour en jour. L’urgence de l’enclenchement d’un véritable développement local durable par la libéralisation des initiatives et plus de mesures incitatives à l’investissement a été la promesse qui revenait comme un leitmotiv dans les discours électoraux de tous les candidats en lice à cette échéance électorale locale, a-t-on constaté. Pour réussir le développement local, le tête de liste APW du RND, Idir Ikene, a estimé primordiale l’implication effective de l’université Mouloud Mammeri dans toutes actions de développement de la wilaya, indiquant qu’il est inconcevable que l’université qui dispose de plusieurs laboratoires de recherches ne soit pas impliquée et ne participe pas au développement de la région. Le conducteur de la liste indépendante à l’APW «Alternative citoyenne», le Dr Nacer Hadj Said, plaide pour des mesures incitatives à l’investissement pour enclencher un véritable développement local dans cette wilaya qui accuse un énorme retard en la matière. Parmi ces mesures incitatives, Nacer Hadj Said, évoque la nécessité de la défiscalisation des «investissements spéciaux» pour une période de dix ans et la mise en place par l’Etat d’un programme spécial pour le développement des zones de montagnes au même titre que celui de développement des hauts plateaux. Le RCD a, lui aussi, fait de la question du développement local son cheval de bataille durant cette campagne. Son candidat tête de liste à la même assemblée populaire, Malik Hessas, promet lors de ses différentes rencontres avec les populations de se battre pour arracher le dégel de tous les projets inscrits à l’indicatif de la wilaya puis gelés pour raison des restrictions budgétaires et d’en arracher d’autres pour la wilaya. Idem pour le FLN, le FFS, le MSP, le PT et toutes les autres listes de candidatures en lice qui se sont tous convergés sur la nécessité de donner une nouvelle dynamique à l’action du développement dans la wilaya et la mise en œuvre de mesures incitatives à l’investissement producteur de richesse et créateur d’emploi. La réhabilitation des zones d’activités existantes pour les rendre plus attractives, la création d’autres à travers les communes de la wilaya et la concrétisation des zones industrielles de Souammaa et Draa El Mizan sont là aussi d’autres projets que s’engagent l’ensemble des candidats en lice à concrétiser si la population venait à leur donner la majorité à la future Assemblée populaire de wilaya. Ces zones d’activités et industrielles constitueraient, selon ces candidats, un véritable vecteur à l’investissement dans cette région disposant d’énormes potentialités en attentes d’exploitation.

Bel. Adrar