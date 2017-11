Mascara : Voter d’abord

Les tableaux d’affichage des candidats suscitent la curiosité des passants et chacun y va de son commentaire quant à la probité et la crédibilité qui ne souffrent d’aucune contestation eu égard au sentiment d’appartenir à ce beau pays qu’est l’Algérie et imprégné du sens du devoir lors de l’accomplissement de cet acte électoral par le biais duquel les citoyens, en toute liberté vont ce 23 novembre élire leurs représentants par la voie des urnes.

Les Mascaréens n’ont pas hésité à nous faire part de leurs impressions dans la rue, dans les cafés et les divers lieux publics, et les avis sont bien sûr partagés et chacun y allait de son analyse et faisait une lecture de l’issue de ce scrutin, les citoyens dans les quatre coins de la wilaya attendent pour connaitre l’issue de ce scrutin. «Nous avons voulu savoir un peu plus parmi les jeunes sur l’impact de ce scrutin ; nous avons été agréablement surpris de savoir que leur degré de maturité et leur mobilisation pour la réussite de ce scrutin».

La population de la région de Béni Chougrane comprend aujourd’hui plus que jamais la leçon à tirer du précédent scrutin pour se mobiliser afin de faire triompher l’enjeu de ce vote capital pour faire taire les mauvaises langues qui se sont déliées pour distiller le venin de la discorde entre les enfants de l’Algérie qui demeure, nous ont dit les citoyens que nous avons sollicités, une et indivisible, n’en déplaise à nos ennemis jurés, ont tenu à nous le faire savoir, ces jeunes étudiants que nous avons croisés au pôle sportif de l’université Mustapha-Stambouli lors de l’inauguration de l’exposition et ce à l’occasion de la commémoration du 1er Novembre 1954. L’Algérie est une exception et le restera, nous rappellent ces moudjahidine, la réussite de ce scrutin est une victoire, un triomphe pour la démocratie et le pluralisme politique. Aujourd’hui, plus que jamais, l’Algérie est tournée résolument vers l’avenir du progrès, de la prospérité et du modernisme et de développement. Le message est bien reçu par la population de toute la wilaya de Mascara.

A. Ghomchi