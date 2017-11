Campagne électorale des locales du 23 novembre, Sidi Bel Abbes : La décentralisation au cœur du débat

Thème central du débat engagé à la faveur de cette campagne électorale des élections locales, la décentralisation retient effectivement l’attention pour constituer une préoccupation majeure des candidats ou des formations politiques en competition.

Et légitime reste cette concentration sur une notion de décentralisation ou plutôt une forme de gestion assurément efficace tant qu’elle accorde une liberté d’agir et attribue des larges prérogatives aux élus locaux et gestionnaires des collectivités. Des élus et des gestionnaires en prise avec la réalité du terrain et maîtrisant parfaitement en principe la situation de leurs circonscriptions pour favoriser l’esprit d’initiative et d’entreprise, définir une stratégie de développement et assigner des objectifs. Plus qu’une préoccupation donc, elle s’assimile aujourd’hui à une revendication à la lumière d’une expérience et d’un parcours pour se détacher d’un rythme traditionnel de travail, d’un modèle obsolète de gestion et d’un système classique de fonctionnement et s’inscrire surtout dans la démarche de la rigueur socio-économique, de la rentabilité et de la croissance. En clair, la démarche du pragmatisme et de la rationalité.

Un ton est donné sûrement pour la matérialisation de cette notion de décentralisation impérative à souhait devant signifier une obligation de résultats à ces futurs élus qui seront comptables de fait de leurs actes et responsables réellement devant leurs électeurs. Des élus dotés de tous les pouvoirs pour ne point justifier leur éventuel échec et le manquement à leurs engagement… Encore, il ne s’agit parfois guère de pouvoirs si le sens de l’implication, de la détermination et de la persévérance accompagnent le mandat électoral et guident l’action des représentants du peuple. Une question de vouloir faire, notamment pour servir la population et être à la hauteur de sa confiance. Un grand défi est à relever en cette phase cruciale que traverse le pays pour exiger des efforts et des sacrifices de ces prochaines assemblées communales et de wilayales appelées à faire valoir un esprit d’équipe et mettre en évidence perpétuellement l’intérêt de la chose publique.

L’opportunité est sans doute offerte au gré de ces consultations et les résultats naturellement qu’ils resultent,d’approfondir ce concept de la décentralisation pour responsabiliser davantage les gestionnaires et élus locaux tenus uniquement à se conformer aux lois de la République, d’être au même diapason d’une approche nationale de développement et d’œuvrer dans le sens d’une complémentarité entre les régions d'où cette nécessaire concertation et ce dialogue dans l'élaboration des programmes de développement et le lancement des projets structurants. Une concertation qui ne doit pas également exclure le citoyen pour justement susciter son adhésion et provoquer son investissement.

D’une certaine manière, c’est le caractère de globalité et d’harmonie, d’homogénéité et d’efficacité qui est recherché pour rationnaliser une gestion, rendre exécutoires des actes pris âpres délibération et rentabiliser les potentialités et ressources existantes grâce aussi à la valorisation d’une option de management et de marketing.

A. Bellaha