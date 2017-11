Développement agricole : Insuffler une dynamique concrète

«Le secteur de l’agriculture se voit aujourd’hui doublement concerné par la conjoncture économique difficile, impactée par la chute des prix du pétrole, en plus de la nécessité de participer à la diversification de l’économie nationale. Le secteur agricole est appelé à assurer la sécurité alimentaire du pays», tels sont les propos du ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, devant ses pairs des pays arabes.

A l’ouverture officielle de la 84e session du Congrès des Agronomes Arabes, à l’hôtel El-Aurassi placée sur le thème «l’investissement agricole et son rôle dans la sécurité alimentaire arabe», il a souligné que ce Congrès qui se tient pour la première fois en Algérie est une opportunité de mettre le secteur agricole au cœur d’une nouvelle stratégie en vue de réduire la dépendance aux hydrocarbures et d’assurer l’autosuffisance alimentaire. S’adressant à plus de 200 agronomes venus de 14 pays arabes, le ministre a insisté sur l’importance d’intensifier la coopération entre l’Algérie et les pays arabes dans le domaine agricole soutenant que toutes les facilités administratives étaient garanties par la tutelle affirmant dans ce sillage que l’investissement agricole présente un levier de performance inéluctable. «J’appelle nos frères arabes à venir investir en Algérie, le secteur a besoin de ce genre d’opérateurs pour profiter de leur savoir-faire et de leurs expériences», a-t-il souligné.

M. Bouazghi a affirmé que l’autosuffisance alimentaire est étroitement liée à la souveraineté nationale, d’où l’intérêt particulier qu’accorde le gouvernement à ce secteur créateur de richesse», a-t-il précisé, tout en soulignant que l’accélération du rythme de croissance est tributaire d’une pleine valorisation du potentiel multisectoriel de l’Algérie. Le premier responsable du secteur a fait savoir, dans ce sens que l’objectif de la promotion du secteur agricole étant de bâtir une économie émergente, fondée sur le savoir, et qui soit à la hauteur des exigences de productivité et de compétitivité tant sur le plan interne qu’au niveau du marché international. De ce fait, il est clair, selon lui, que l’Etat oriente tous ses efforts vers ce créneau (agriculture) où l’Algérie possède des potentialités importantes, une des voies capables d’insuffler une dynamique concrète à l’effort de développement. Il a rappelé dans ce sens la dynamique des réformes engagées par l’Etat depuis l’an 2000 à l’effet de développer le secteur, soulignant que ce dernier couvre désormais quelque 70% des besoins alimentaires de l’Algérie. Pour sa part, le président de l’Union Nationale des Agronomes, Yahia Zane, a estimé nécessaire de réaliser un développement réel du secteur agricole à travers des programmes de développement performants, le soutien aux grands investissements et le développement des mécanismes de production, de stockage et de transformation.



Des opportunités d’investissement en Algérie



Il a mis en exergue en outre l’importance d’élargir les superficies irriguées, de recourir aux technologies modernes et de se référer aux recherches récentes et au consulting agricole, ainsi que la mise en place d’un programme prometteur pour le développement de l’agroalimentaire.

«Cette rencontre constitue une opportunité pour attirer les investissements arabes dans ce domaine et de rechercher les mécanismes susceptibles de rendre le secteur performant», a-t-il dit

M. Zane précisera également que l’Algérie renferme des segments porteurs d’opportunités d’investissement particulièrement dans la mise en valeur des terres, le développement des cultures protégées et les serres outre la valorisation de la production dans la filière des viandes blanches et rouges et le développement des techniques de préservation et des capacités de stockage.

Le secrétaire général de l’Union des ingénieurs agronomes arabes et ancien ministre soudanais de l’Agriculture, Ahmed Ali Geneif, a affirmé pour sa part, que l’Algérie pouvait, au titre des facilitations en matière d’investissement agricole, définir les moyens et les filières agricoles dans lesquelles les partenaires arabes pouvaient investir, insistant sur la coordination permanente entre les investisseurs arabes.

De son côté, le président de l’Union des ingénieurs agronomes arabes, M. Elwassila Hassene Al Manfouli, a mis en avant intérêt particulier qu’accordent les pays arabes au secteur agricole. Selon lui, l’Union des ingénieurs agronomes arabes, s’emploie à atteindre les objectifs qu’elle s’est fixés, et élabore un rapport annuel sur la sécurité alimentaire dans les Etats membres, lequel est examiné et adopté lors des réunions annuelles du congrès général de l’Union.

Il a révélé aussi que l’union réalise des études sur la modernisation et le développement de l’agriculture dans le monde arabe, dont elle soumet les conclusions aux parties concernées dans les Etats arabes.

