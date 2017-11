Projet de loi sur la Santé : Une cartographie sanitaire pour chaque wilaya

Après de multiples reports, beaucoup plus motivés par l’ambition d’enrichissement de ces dispositions, souhaitées globales, et traitant de tous les aspects du secteur, le nouveau projet de loi sur la santé sera présenté mardi prochain à l’Assemblée populaire nationale.

L’annonce a été faite par le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui, qui s’est exprimé en cette fin de semaine sur les ondes de la radio.

Une intervention qui lui fera assurer encore une fois, le fait que la gratuité des soins ne sera pas remise en cause. «La gratuité est réaffirmée. En fait, toutes les obligations de l’Etat qui existaient dans la loi 85-05 du 16 février 1985 relatives à la protection et à la promotion de la santé sont reconduites», a-t-il dit.

Le ministre a révélé également qu’une nouvelle cartographie sanitaire est en voie de finalisation. Celle-ci sera bientôt présentée au Premier ministre.

«C’est une nouvelle cartographie de la santé avec une monographie propre à chaque wilaya», a-t-il tenu à préciser. Cette nouvelle carte sanitaire est en fait une décentralisation de la gestion des polycliniques et dispensaires qui ne dépendront plus du directeur de l’hôpital de l’ancien secteur sanitaire.

Ils seront, dans les prochains mois, gérés par un conseil d’administration propre et une direction distincte de celle de l’établissement hospitalier de proximité. L’instauration de ce système fait partie des efforts de restructuration du système de la santé et permettra «de mettre en place de nouveaux mécanismes susceptibles d’assurer une meilleure gestion des structures de santé locales et promouvoir les prestations offertes au citoyen».

Elle prévoit, également, la création d’une circonscription sanitaire dans chaque daïra, de sorte à regrouper les ressources humaines et financières et les structures disponibles, pour revaloriser les prestations de santé et mettre en place de nouvelles fonctions complémentaires interstructures hospitalières et réunir les conditions nécessaires à une meilleure prise en charge de la santé du citoyen.



Vers la refonte du cadre juridique du secteur



Aussi, l’offre de soins se fera désormais sur la base du réseau qui sera identifié. «Tout patient doit passer par un médecin généraliste, qui est la pierre angulaire du système de santé, lequel l’orientera vers le médecin spécialiste pour des soins spécifiques pour enfin arriver à organiser le parcours de soins du patient, notamment chez les cancéreux et les autres pathologies dont la prise en charge est multidisciplinaire. L’objectif est de mettre en place une approche régionale d’organisation de réseaux, notamment pour la prise en charge par exemple de l’infarctus de myocarde», a stipulé le ministre.

Par ailleurs, les dossiers relatifs à la vaccination, à la révision du programme de santé mentale, la mise en place de la carte sanitaire, la réorganisation des urgences et la mise en œuvre du système de contractualisation avec les bailleurs de fonds (sécurité sociale, mutuelles et assurances économiques) ainsi que le nouveau programme de réorganisation de la prise en charge de la maternité constitueront également les projets phares présentés et expliqués par le premier responsable du secteur de la santé le Pr Hasbellaoui.

Il y a lieu de rappeler que les principaux éléments d’information fondant le contenu de ce texte de loi ont déjà fait l’objet d’une rencontre avec la commission des finances et du budget à l’Assemblée populaire nationale (APN). A cet effet, le ministre a appelé à la refonte du cadre juridique du secteur de la santé pour s’adapter aux mutations que connaît l’Algérie et aux progrès des sciences médicales. «L’actuelle loi sur la santé remonte aux années 1980. Les besoins sanitaires actuels nécessitent la mise en place d’un cadre législatif et une organisation adaptée aux mutations socio-économiques que connaît le pays et aux progrès importants des sciences médicales», a précisé M. Hasbellaoui.

Le ministre a estimé que le cadre législatif qui régit le secteur était désormais «inefficace» et constituait une «entrave au développement, à la modernisation du secteur et aux défis devant être relevés», faisant remarquer qu’il y avait un «vide juridique qui ne permet pas un accompagnement et un développement du système sanitaire en Algérie».

Le nouveau cadre législatif permettra, selon lui, la création de la fonction de planification stratégique dans le domaine de la santé en vue d’éviter d’éventuelles dysfonctionnements, garantir le bon fonctionnement du système et l’intégration des capacités du secteur privé selon le principe de complémentarité.

S’agissant du budget consacré au secteur dans le projet de loi de finances (PLF) 2018, le ministre a fait savoir que celui-ci «n’a pas augmenté par rapport à celui de l’exercice 2017», d’où la nécessité de rationaliser les dépenses pour combler le déficit en matière de couverture sanitaire.

Sarah A. Benali Cherif