Prélèvement de 350 DA sur les comptes CCP : Les précisions d’Algérie Poste

Alors que des milliers d’usagers ont constaté que leurs comptes ont été débités d’une certaine somme, plusieurs rumeurs ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux et nombre de sites Internet, selon lesquelles Algérie Poste aurait «opéré des ponctions massives sur les comptes courants de ses clients ». Des rumeurs qui ont obligé la direction générale de cette entreprise à démentir formellement ce qu’elle appelle «des allégations mensongères».

En effet, selon les précisions apportées par Algérie Poste, la somme de 350 DA a été prélevée sur les comptes courants des clients détenteurs de la carte Gold couramment appelée Edahabia. Des prélèvements qui représentent, en fait, les frais d’abonnement à ce service pour une durée de deux années.

Ce prélèvement, souligne la même source dans un communiqué, a été effectué «conformément au décret exécutif du 21 octobre 2014 fixant les tarifs des services postaux et services financiers postaux du régime de l’exclusivité et du service universel de la poste». Cet organisme souligne également que lorsque l’usager part récupérer sa carte au niveau du bureau de poste, celui-ci doit signer un contrat dans lequel sont stipulés tous les détails relatifs à carte Gold, son utilisation, les frais d’abonnement et le mode de prélèvement. A ce jour, ce sont plus de 2 millions de cartes qui ont été délivrées, ce qui a permis à Algérie Poste d’engranger quelque 70 milliards de centimes, en attendant d’arriver au terme de cette opération, qui prévoit de délivrer 5 millions de cartes. Une opération qui devrait alléger les charges des bureaux de poste quant au flux massif de millions d’usagers et de retraités, pour retirer leurs deniers. Ces derniers, verront eux aussi leurs temps d’attente considérablement réduit, puisqu’ils auront désormais affaire à des guichets automatiques, leur permettant de retirer jusqu’à 50.000 DA, en une seule fois.

De ce fait, Algérie Poste, qui rassure ses clients, invite ceux n’ayant pas encore commandé leurs cartes Gold à le faire sans tarder. Il y a lieu de noter ici que l’entreprise ambitionne de doter l’ensemble de ses clients de la carte Gold d’ici la fin de l’année. Une fois que Edahabia sera généralisée à l’ensemble des clients, les anciennes cartes ne seront plus utilisées, relève-t-on. Edahabia est, pour rappel, une carte de paiement et de retrait électroniques sous système EMV (assurant la sécurité des transactions à ses porteurs), permettant ainsi d’effectuer diverses opérations de retrait et de paiement sur le compte (CCP), sur les guichets automatiques de banques (GAB) et aussi sur les terminaux de paiement électronique (TPE). Il s’agit donc d’une solution simple et pratique ; l’une des plus innovantes mises par Algérie Poste à la disposition de ses clients.

Il faut savoir que les services offerts par la carte Gold sont aussi riches que variés, puisqu’il est question notamment de l’achat de divers articles et produits exposés dans la boutique en ligne d’Algérie poste et de ses partenaires, du règlement des factures de consommation d’électricité & gaz et d’eau et même du rechargement du crédit des communications via téléphonie mobile. Selon Algérie Poste, d’autres services seront intégrés prochainement.

La carte « Edahabia » fonctionne, faut-il le rappeler, selon la norme de sécurité mondiale. En effet, selon les explications fournies sur le site web d’Algérie Poste, la sécurisation de la carte est basée sur trois codes secrets, à savoir, le code secret à utilisation unique, le code secret de la carte ainsi que le numéro inscrit au verso de la carte. Edahabia est aussi un service à même de permettre au citoyen de régler ses achats « de manière électronique ».

En effet, les détenteurs de cette carte peuvent désormais régler leurs achats avec « Edahabia », que ce soit dans les commerces ou tous autres espaces commerciaux disposant de TPE. Le montant de leurs achats leur sera débité de leur compte courant postal (CCP).

Pour se procurer cette carte, il suffit de passer commande via le site officiel d’Algérie Poste www.poste.dz, en suivant les étapes qui y sont clairement définies.

Soraya Guemmouri