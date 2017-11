Irak, Etats-Unis, Portugal : échange d’expériences

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane, a reçu hier les ambassadeurs d'Irak, des Etats-Unis d'Amérique et du Portugal en Algérie, respectivement Abderrahmane Hamed Mohamed Husseini, John Desrocher et Carlos Oliveira, indique un communiqué du ministère. M. Zaalane et l'ambassadeur d'Irak se sont félicités des "bonnes" relations de coopération entre l'Algérie et l'Irak, soulignant la nécessité pour les deux pays d'échanger leurs expériences dans plusieurs domaines, notamment le transport maritime et aérien et la formation, précise la même source. Le ministre a mis l'accent sur l'impératif de promouvoir le partenariat entre les deux pays. L'ambassadeur d'Irak a, pour sa part, salué les relations historiques solides entre les deux pays. Les entretiens entre le ministre et l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique en Algérie ont porté sur les domaines de coopération et de partenariat entre les deux pays et les moyens de les développer. Les deux parties ont passé en revue plusieurs questions d'intérêt commun, notamment en matière de transport aérien, se félicitant des bonnes relations bilatérales. Les entretiens entre le ministre et l'ambassadeur du Portugal en Algérie ont, quant à eux, porté sur les moyens de développer la coopération et le partenariat entre les deux pays. Les deux parties ont passé en revue des questions d'intérêt commun, notamment dans le domaine du transport ferroviaire et l'autoroute Est-Ouest, a conclu le communiqué. (APS)