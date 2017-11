Lutte contre la criminalité : Arrestation de 78 personnes et saisie de drogue

Les éléments de la sûreté d'Alger ont arrêté 78 individus et saisi des quantités de drogue et de psychotropes à Constantine et à Tlemcen, a indiqué hier un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN). Pour resserrer l'étau autour des réseaux criminels qui menacent la sécurité et les biens du citoyen, la sûreté d'Alger a effectué des descentes dans différents quartiers notamment les points noirs et repaires, lesquelles ont permis l'arrestation de 78 individus impliqués dans différents crimes, à l'instar de la détention et du trafic de drogue et de psychotropes et du port d'armes blanches prohibé, a ajouté la même source. Cette opération a permis aux services de sécurité de saisir une quantité considérable de kif traité, 161 comprimés psychotropes et 33 armes blanches.

Dans la wilaya de Constantine, les services de sécurité ont saisi 1.898 comprimés psychotropes et arrêté une personne suspecte, précise-t-on de même source. Cette opération a été menée par la brigade de lutte contre les stupéfiants relevant de la Police judiciaire de la sûreté de wilaya de Constantine suite à des informations selon lesquelles une personne suspecte s'adonnait au trafic de psychotropes. La perquisition du domicile du suspect a permis la saisie de près de 1.900 comprimés psychotropes, selon le communiqué.

Dans la wilaya de Tlemcen, le service régional de lutte contre le trafic de drogue et de psychotropes a saisi 20 kg de drogue.

Suite à des informations selon lesquelles 3 personnes qui étaient à bord d'un véhicule suspectées de trafic de drogue ont été arrêtées et conduites au poste de police. L'enquête a permis la saisie de 20 kg de kif traité qui étaient en possession de l'un d'entre eux.

Ces mêmes services ont procédé à l'arrestation d'une personne suspecte et la saisie de 570 kg de kif traité. (APS)