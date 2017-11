Reggane : Découverte d'une cache d'armes

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et la sécurisation des frontières et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement de l'Armée nationale populaire en coordination avec des éléments de la Gendarmerie nationale, a découvert aujourd'hui 4 novembre 2017, une cache d'armes près de la localité de Reggane relevant du secteur opérationnel d'Adrar (3e Région militaire), contenant deux pistolets-mitrailleurs de type kalachnikov, deux chargeurs, ainsi que 321 balles de différents calibres", indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). Dans le même contexte, un autre détachement de l'ANP relevant du secteur opérationnel d'In Guezzam (6e Région militaire) "a saisi un pistolet-mitrailleur de type kalachnikov, un chargeur garni, une paire de jumelles, deux véhicules tout-terrain, cinq groupes électrogènes, un détecteur de métaux ainsi que deux motocyclettes". "Ces opérations confirment les efforts inlassables de l'Armée nationale populaire dans la lutte antiterroriste et le crime organisé", souligne le communiqué. (APS)